Empresarios no están en condiciones de aumentar su inversión en el país

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, aseguró que en estos momentos los empresarios nacionales no están en condiciones de invertir los 3.000 millones de dólares anuales, como lo pidió el presidente Evo Morales, porque el clima de inversión en el país no es adecuado.



“No estamos en condiciones para invertir, el clima de inversión en Bolivia no es bueno”, explicó el titular de los empresarios privados nacionales.



Evo pide a empresarios invertir $us 3.000 millones



Morales anunció el lunes 16 de marzo que el sector privado deberá tener una inversión de 3.000 millones de dólares, con el fin de que junto a la inversión pública, prevista en 7.000 millones, se llegue al histórico de los 10.000 millones de dólares. También confirmó una reunión con el sector privado, tras las elecciones subnacionales del 29 de marzo.



Ante la convocatoria realizada por el mandatario, el representante de los empresarios, anticipó que asistirán a la convocatoria. “Queremos escuchar los planteamientos del presidente Morales, así como realizar propuestas para impulsar el crecimiento del sector empresarial en el país”, acotó.



Inversión vergonzosa



El lunes 16 de marzo, el ministro de Economías, Luis Arce Catacora, dijo que la inversión de los empresarios privados nacionales no representaba ni el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. “Es una vergüenza que nuestros empresarios estén invirtiendo 1.100 y 1.200 millones de dólares por año”, dijo en la oportunidad.