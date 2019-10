Se reduce el retiro de placas de infractores

Alberto Moreira, director de Tráfico y Transporte, informó que se empieza a reducir la cifra de infractores que se estacionan dentro del anillo cero de la ciudad de Santa Cruz. El funcionario municipal indicó que el martes, primer día del control, fueron decomisadas 49 placas de circulación y que el miércoles solo se confiscaron 13.



“Seis infractores han procedido al pago de medio salario nacional, representando más o menos unos 4.800 bolivianos, del restante sería un aproximado de 51.000 bolivianos. La campaña está siendo exitosa porque disminuye la cifra de infractores. La gente va tomando conciencia. Esperamos que este día no tengamos ningún infractor”, dijo Moreira.



Norma que aprueba el retiro de placas



El concejo dispuso las normas 086/2011 y la 029/2013 que establece una multa de medio salario nacional, 828 bolivianos, a las personas que estaciones sus vehículos en el anillo cero de la capital cruceña.



El municipio justifica el retiro de placas



Muchos de los afectados han denunciado que el retiro de las placas de circulación es un delito, ante estas aseveraciones, Moreira explicó que existe un Decreto Supremo (24609 del año 1997) que establece que las placas les pertenecen a los gobiernos municipales.



“Cuando usted compra un vehículo no viene con placa, la solicita al municipio para circular, si el usuario no cumple las normas el municipio tiene la potestad de retirársela”, añadió.



El Senado consideró ilegal el retiro de placas el año 2000



En septiembre de 2000, la Cámara de Senadores, a través de una minuta de comunicación remitida al Gobierno Municipal de Santa Cruz, calificó de exceso de autoridad la incautación de placas a los motorizados como medida coercitiva por el incumplimiento al pago de impuestos de automotor.