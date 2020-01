CAO pide crear un fondo especial para replantear deudas

Luego de señalar que 2016 quedará en el recuerdo como el más desastroso de los últimos 20 años por la dura sequía que causó la quiebra de muchos agricultores, el vicepresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Freddy Suárez, planteó al Gobierno la creación de un fondo especial para reprogramar las deudas que desde hace dos campañas contrajeron los productores.Según un trabajo desarrollado por la CAO y sus subsectores, hasta el 15 de noviembre las pérdidas agrícolas en general ascendieron a $us 486 millones y que aún falta cuantificar el ganado que está muriendo y que ya supera los 20.000 ejemplares.Freddy Suárez, en su exposición en la mesa redonda sobre cómo está el agro y las perspectivas para 2017, aparte de la creación del fondo propuso como solución los siguientes puntos:1.- Liberación de exportaciones.2.- Permitir el uso de semillas transgénicas en maíz, algodón y mayores eventos en soya.3- Acelerar la construcción de la infraestructura de Puerto Busch y sus accesos carretero y ferroviario.4.- Consolidar con urgencia la doble vía Santa Cruz - Cochabamba y el ferrocarril.Balance de 2015 y 2016Señaló que la sequía de 2016 remató la crisis que empezó en 2015 con la caída de los precios de productos de origen agropecuario en los mercados internacionales. Fue en esas circunstancias que, para defender sus mercados y exportaciones, Brasil y Argentina devaluaron sus monedas, lo que derivó en una avalancha de productos hacia Bolivia.“Esto generó una competencia desigual desde abril de 2016, justo cuando estábamos en plena cosecha de verano, que es la más grande de todo Bolivia, la cual venía diezmada por factores climáticos y los rendimientos no eran de los mejores que, sumado a los precios bajos, generó grandes pérdidas”, añadió.Luego mostró cuadros comparativos (ver infografía en la siguiente página) sobre siembras y producción. Citó que la superficie de verano 2015/2016 bajó el 1% con respecto a 2014/2015, mientras que la producción cayó un 19%.Refirió que uno de los cultivos más afectados fue el arroz, como consecuencia del ataque de plagas y de la imposibilidad para los productores de controlarlas por la falta de investigación y transferencia de tecnología.En la campaña de invierno 2016 se registró la sequía más dura de los últimos 20 años afectando de forma general a todo Bolivia, sin que quede algún cultivo sin ser atacado. A la fecha sigue azotando a la ganadería del Chaco principalmente, a los valles y altiplano.El resultado de esta campaña nos muestra que la superficie cultivada de invierno 2016 bajó un 20% con respecto a invierno de 2015 y la producción disminuyó un 59%.El dirigente de la CAO indicó en el balance preliminar que, en los cultivos de soya, maíz, arroz, caña de azúcar, sorgo, girasol, algodón, sésamo, chía y trigo, la disminución de la superficie llegó al 8% en 2016 respecto de 2015 y que la producción bajó un 27%. “Esto implica una reducción de cerca de un tercio”, puntualizó.“Estamos trabajando en las cifras de frutas, hortalizas y sectores pecuarios para consolidar las estadísticas a diciembre, pero tememos que el panorama no cambiará demasiado. Es muy posible que las pérdidas se incrementen porque el efecto negativo sigue causando daños muy graves”, agregó.Freddy Suárez considera que para la campaña de verano 2016/2017 existen perspectivas interesantes, pero que el clima no está siendo regular ni oportuno en cuanto a precipitaciones y muchos productores quedaron con deudas y sin capital.“Esperamos que estas variables acompañen para que tengamos una campaña exitosa, porque de no ser así corremos el riesgo de mayor disminución en la próxima cosecha”, concluyó