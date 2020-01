7 bebidas y jugos que mejoran tu vigor sexual

Estas bebidas y jugos tienen diversas propiedades que podrían potenciar el desempeño sexual, según el portal harmonia.la.

Mito o verdad, el lector elegirá si desea probar suerte con alguna de ellas.





1. Jugo de granada

Además de estimular tu potencia sexual esta fruta contiene antioxidantes que te ayudan a combatir tanto los efectos del envejecimiento del cuerpo como los del estrés oxidativo.



2. Jugo de sábila

La sábila tiene diversos usos terapéuticos y aunque comúnmente asociemos sus facultades con la curación de quemaduras y heridas, también tiene la capacidad de aumentar la secreción de testosterona. Lo cual por supuesto aumenta el deseo sexual.



3. Bebidas con chocolate

El chocolate contiene una sustancia llamada teobromina que también aumenta el deseo sexual de las personas y puede mantenerlo estable. No importa si lo comes en barras o lo bebes en malteadas, lo importante es que sea chocolate oscuro para que tengas todos los beneficios del cacao.



4. Café

El café puede hacer algo más por ti que mantenerte despierto. Pues ha sido establecido que la bebida hecha del grano de café estimula la libido de manera natural. Por otro lado la cafeína te puede dar más energía y resistencia.



5. Licuado de plátano

La bromelina que tiene esta fruta está asociada con un incremento en el deseo sexual de los hombres. Además tiene nutrientes y vitaminas que pueden darte la energía que tanto necesitas. Se recomienda consumir un plátano al día para combatir los efectos del declive de testosterona debido al envejecimiento. Por cierto si lo haces en licuado esto significa que también obtendrán proteínas y grasas de la leche.



6. Noni

Este fruto asiático es conocido por sus propiedades antioxidantes y curativas. Entre otras cosas previene las afecciones de la próstata así que no sólo puede mejorar tu vida sexual hoy, también lo hace a futuro. Por otro lado contiene enzimas que estimulan el sistema inmunológico, incrementan los niveles de energía y el desempeño sexual .



7. Asaí

. Sus compuestos naturales incrementan la energía en general pero también mejoran las funciones sexuales. Estas pequeñas bayas no deben ser menospreciadas ya que pueden llenarte de energía y darte un segundo aliento.