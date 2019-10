¿Cuál es el número ideal de parejas sexuales?

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ese es el número más buscado. Los portales de citas, ya sean lícitas o ilícitas, gustan de hacer encuestas entre sus usuarios sobre los más diversos temas. ¿En qué habitación de la casa, a parte del dormitorio, se practica más el sexo?, ¿qué día de la semana es el más propicio y común para quedar con el amante y, a qué hora?, ¿cuál es la excusa más utilizada por los infieles para escaparse el fin de semana sin que la pareja sospeche?, ¿cuántas veces al día piensa un hombre en el sexo, y si ese número varía los días festivos y fiestas de guardar? La cuestión que preocupaba últimamente a IllicitEncounters.com, una web para buscar aventuras extramaritales, era descubrir cuál es el número ideal de ex parejas sexuales que alguien debería tener para no ser tachado de inexperto o promiscuo.



Hoy no sabemos cuál es el peor de estos dos calificativos, falto de experiencia o avezado en el sexo. Así que este portal decidió lanzar un cuestionario a sus usuarios europeos. El estudio contó con 1.000 participantes de ambos sexos que llegaron a la conclusión de que 10 es un número redondo, especialmente si uno está buscando pareja y alguien le pregunta por su pasado erótico.



La buena noticia es que 10 –no 9, ni 11– es la cifra ideal tanto para ellos como para ellas, lo que indica un único y democrático ranking para ambos sexos, que algunos suponen un poco ficticio y lejos de la realidad.

De hecho, un dato que la encuesta que fue expuesta en el portal smoda.elpais.com proporciona al desglosar sus resultados, es que los hombres, en particular, tienden a sospechar de las mujeres que registren un número superior al 10.



Otro importante descubrimiento es que la mayoría de los encuestados piensan que tener más de 20 amantes es algo no muy deseable para cualquier candidato a novio o novia. Malas noticias para Mick Jagger, cuyo historial abarca 4.000 mujeres con las que se ha ido a la cama; Jack Nicholson, con una media de unas 2.000; Warren Beatty, el master del universo, con 12.775, la representación española, Julio Iglesias, con 3.000 o Fidel Castro, que los gana a todos con 35.000, aunque los datos provienen del New York Post, y no hay que fiarse mucho de los que dos enemigos acérrimos, Cuba y EEUU, se digan entre ellos.



Por supuesto que la edad es un factor determinante a la hora de contar con más o menos ex, aunque en cuestión de sexo, la línea parejas-tiempo no siempre es ascendente. Como tampoco hay que dar por supuesto que a más relaciones, más experiencia. Es como los viajes, se puede recorrer el mundo y volver con la misma concepción de las cosas y la vida, en el desgraciado caso de que se tenga un cerebro no demasiado poroso.



El interés de algunas personas sobre el pasado sexual de su nueva pareja es puramente sanitario. Según Iván Rotella, sexólogo, director de Astursex, un centro de atención sexológica en Avilés, y miembro de La Asociación Estatal de Profesionales de la Sexología (AEPS), es perfectamente lícito preguntar al respecto para saber con quién te vas a la cama y si ha tenido prácticas de riesgo, porque en hay personas que tienen el VIH y no lo saben. Cada vez es más habitual que las nuevas parejas se háganlos tests. Una prueba de confianza, aunque a simple vista parezca lo contrario”.