El MAS ya sale a buscar un 'líder de unidad'

El propio presidente Evo Morales puso una condición en la búsqueda de un nuevo líder dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS). Quien se presente como "sucesor" de la autoridad en la contienda electoral en los comicios de 2019 debe ser un "factor de unidad".



"Lo que hay que buscar es quién puede ser factor de unidad. Ese es el tema", anticipó el mandatario en una entrevista a "El País" a inicios de semana, hoy "La Tercera" habla de cinco figuras que se asoman para "remplazar" su figura.



David Choquehuanca, Gabriela Montaño, Carlos Romero, Juan Ramón Quintana y José Alberto Gonzales son los nombres que el medio chileno se anima a perfilar para la contienda dentro de cuatro, donde el oficialismo pondrá en juego su fuerte caudal electoral.



El pasado lunes Morales afirmó que es "prematuro" hablar de un sucesor y dijo que el debate será al interior de las propias organizaciones sociales. Sin embargo, en la entrevista con el medio español, el primer mandatario deslizó un nombre de quien podría sustituirlo.



"Tenemos líderes jóvenes, tienen discurso, pero poca experiencia aún. También tenemos líderes del movimiento indígena, como David Choquehuanca", aseveró Evo. No es la primera vez que surge como una posibilidad el Canciller, desde 2014 la idea cobra fuerza.



El vicepresidente Álvaro García Linera dijo hace dos años que el ministro de Relaciones Exteriores, que acompaña a Morales desde hace más de 10 años, "es uno de los fuertes liderazgos que pueden asumir la conducción del país, al igual que otros dirigentes de organizaciones".



Choquehuanca, hasta ahora, no respondió directamente si sería el candidato del MAS. Entre las varias veces que eludió la consulta, pidió "no mezclar las cosas" y hasta antes de los resultados finales del referendo, sostuvo que "no creo que el pueblo vote por la inestabilidad".



En la víspera se conoció los resultados del referendo sobre la reelección, que dieron la victoria al "No". El MAS admitió tres errores dentro de su campaña y perfila para los próximos días una severa evaluación sobre su actual realidad.