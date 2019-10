Transportistas levantan bloqueo en Cochabamba

Los transportistas del sector libre de Cochabamba suspendieron el paro indefinido y los bloqueos con los que exigían la destitución del exdiputado Javier Santibáñez como Director Nacional de Transportes, informó el martes por la tarde el dirigente Saúl Suárez.



"Se nos ha ordenado un repliegue momentáneo del bloqueo que hemos sostenido hasta este momento", dijo Suárez quien además confirmó que el bloqueo en Potosí fue levantado el lunes a la noche.



Según el dirigente, la orden de suspensión de la medida de presión fue instruida por la Confederación Nacional de Transporte Libre de Bolivia, porque sólo sus afiliados de Cochabamba acataron el paro que debía ser ejecutado a nivel nacional.



Suárez aclaró que se trata sólo de un cuarto intermedio, porque la Confederación Nacional de Transporte Libre de Bolivia tendrá mañana, miércoles, un ampliado de emergencia en la ciudad de La Paz para planificar una medida de presión masiva.



Ese encuentro contará, dijo, con la presencia de dirigentes de los nueve departamentos del transporte libre para planificar una movilización de todos sus afiliados en el territorio nacional para que su demanda sea escuchada.



"No sabemos si comenzaremos a movilizarnos el jueves o el viernes o si lo vamos a postergar para la siguiente semana. El ampliado lo dirá", señaló.



El transporte libre rechaza la designación de ex diputado Javier Santibáñez como Director Nacional de Transportes porque pertenece al sector de los choferes sindicalizados de Cochabamba y, por ello, es considerado un "enemigo" del gremio.



Más temprano, el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, afirmó que el Gobierno no cederá ante el pedido de los transportistas de destituir al director de transportes, Javier Santibáñez.