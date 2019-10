Evo ofrece disculpas por referirse a la sexualidad de una ministra

En un escueto comunicado difundido a través de la página web del Ministerio de Comunicación, el presidente Evo Morales se disculpó por haberse referido a la sexualidad de la ministra de Salud, Ariana Campero.



"Me disculpo humilde y sinceramente. No fue mi intención ofender a nadie", publicó Morales, luego de una ola de críticas difundidas por redes sociales y medios de comunicación, en las que lo acusaron de ser homofóbico.



Durante la mañana de este lunes, en un acto de entrega de ambulancias en Beni, el presidente Morales, en tono de broma y de recriminación al mismo tiempo, dirigiéndose a Campero dijo: "No quiero pensar que es lesbiana, compañera ministra".



"Decir, preguntar o pensar si alguien es lesbiana o gay no es insulto, ni ofensa. Yo y el Gobierno no tenemos nada en contra de las opciones sexuales de nadie. Respetamos la diversidad, y así lo decimos en nuestra CPE. Me disculpo humilde y sinceramente. No fue mi intención ofender a nadie", dijo Morales mediante el comunicado difundido la noche de este lunes.

Tras las primeras declaraciones del Presidente respecto a la sexualidad de la ministra Campero, entidades que agrupan a la personas de diversa opción sexual y aquellas que trabajan por los derechos sexuales de las personas, emitieron un comunicado conjunto en el que repudiaron las afirmaciones del Presidente, indicando que pronunció "un discurso de intolerancia y discriminación, haciendo mofa de los derechos del otro, en este caso, como si fuera un defecto ser lesbiana".



En el plano político, el ex presidente Jorge Quiroga - aliado del gobierno en la demanda marítima - mediante su cuenta de Twitter, expresó su rechazo por la ofensa a la mujer:

Increíble maltrato del binomio imperial a SU MINISTRA. Ofenden a mujer boliviana (escuchar min. 11:30) http:// https://t.co/g4uQMOEAP3— Tuto Quiroga (@tutoquiroga) noviembre 16, 2015 n

Comentarios incómodos



No es la primera vez que Campero, que tiene 29 años y es la ministra más joven del gabinete de Morales, ha sido objeto de comentarios sobre su sexualidad por autoridades del gobierno.



Durante la campaña para las elecciones regionales, el candidato oficialista a la Alcaldía de Yacuiba, Carlos Bru, dijo: "Queremos una ministra cama adentro, patrón encima".



En esa ocasión, la ministra pidió que Bru se disculpe lamentando que existan machistas entre los candidatos oficialistas.



La pasada semana, el vicepresidente Álvaro García Linera, le dijo a la Ministra: "Cuidado con tener hijos antes de casarse", con la advertencia de que a veces los hombres piden la "pruebita de amor" y luego abandonan a la mujer.