Grillo Villegas: “Necesitaba hacer algo diferente”

El Grillo Villegas vuelve a los escenarios después de dos años, en los que estuvo ocupado preparando su nuevo disco titulado Yo es otro. Este trabajo marca su debut como solista, luego de haber formado parte de Loukass y Llegas. Actuará el 13 y 14 de este mes en La Paz y en septiembre en Santa Cruz.

¿Cómo percibís que será este retorno?

Muy emotivo. Tengo una relación muy cariñosa con la gente que me sigue. Hay afecto mutuo. Saben lo que cuido mi música y cuánto amo mi trabajo. Saben que hice esta pausa para traerles un regalo. Ese regalo es un álbum que me costó muchísimo esfuerzo. Estoy muy feliz.

En 2015 te fuiste a Argentina, donde estudiaste música. Esto coincidió con los 20 años de la creación de Llegas y se convirtió en el cierre de un ciclo en tu carrera. ¿Qué aspecto fue determinante para tomar esa decisión?

El proyecto Llegas estaba en su mejor momento. Funciones agotadas en todas sus presentaciones. Ya se había dado el gran paso de salir de los bares y boliches hacia los teatros y espacios públicos abiertos. Era el momento perfecto de cerrarlo. Me di cuenta al despertar de pronto una mañana, lo sentí. Había llegado el momento de buscar otro camino distinto, en esa búsqueda decidí irme a estudiar afuera y salir de casa para estar solo encontrando lo que había que encontrar. Ya lo traje.

Los 20 años de Llegas y del primer disco del grupo (Huye el sol), fueron celebrados de una forma muy peculiar: con un recital sumamente íntimo, desde tu domicilio en Buenos Aires, donde interpretaste todos los temas del disco y que trasmitiste por YouTube. ¿Qué te motivó a realizar esa especie de experimento online?

El Huye el Sol fue mi primer disco del proyecto Llegas, un álbum extraño, slow-tempo, medio oscuro y 'depre'. Una buena foto de esos tiempos. Tardó unos años en hacerse querer. Creo que al principio no lo entendieron, pero luego con el tiempo sus canciones se fueron convirtiendo en clásicos de la banda. Era imposible pensar un concierto de Llegas sin visitar esas canciones. El aniversario 20 me agarró solo en Buenos Aires y no podía volver al país a hacer algún tipo de festejo, pero eran 20 años, tenía que suceder algo así que agarre mi cámara en el mono ambiente que vivía y sin micrófono ni nada lo toque entero, todas las canciones en vivo para YouTube. Fue una gran experiencia ir leyendo los comentarios que iban apareciendo, el concierto duró más de 40 minutos y en poco tiempo hubo más de diez mil espectadores, linda experiencia y experimento, como dices. Estaba solo en mi cuarto y terminé tocando para muchísima gente cariñosa. Me hizo bien.

¿Cuál es tu visión respecto al uso de Internet como una forma de contacto entre el artista y sus fans? ¿Crees que debe haber algún límite o total libertad al momento de establecer la comunicación?

Me llevo bien con la modernidad y las redes. Creo que si sabes usarlas con mucho cuidado pueden ser de gran ayuda. Es difícil a ratos estar tan expuesto, hasta peligroso pero es parte de mi trabajo. Tengo relativamente muchos seguidores en Facebook y Twitter. Puedo parar un concierto mediano solo con mis redes. Me da mucha independencia. Puedo comunicar la salida de un álbum o un vídeo. Puedo hacerme putear con mucha gente también si opino algo que no les gusta. Es algo que voy aprendiendo a manejar cada vez mejor. Entendiendo la autorregulación, entendiendo qué es beneficioso para mi trabajo. Si no fuera músico en actividad, las cerraría, o quizás me quedaría con Twitter para leer noticias. Pueden ser muy peligrosas; a mí, por ejemplo, me hicieron decir en un meme y en rumores que no me gustaba el folclore boliviano, inclusive en una foto me ‘encomillaron’ esa frase que jamás pronuncié en mi vida. Ese meme o rumor se fue viralizando y resultó casi imposible hacerles entender que no sucedió. Son como una turba. Hay que tener cuidado. En general es una herramienta nueva a disposición y hay que aprender a usarla. Necesitamos mucha educación en el uso de redes, el límite se acerca si ofendes a terceras personas en su honor o intimidad, y el límite se traspasa cuando injurias y/o calumnias.

En términos de creación y de producción, siempre fuiste el dueño del proyecto Llegas. Yo es otro se constituye en tu primer trabajo con el nombre de Grillo Villegas. ¿Qué representa este disco en términos de una propuesta artística que se diferencie de todo lo anterior?

Un tercer camino en mi vida musical. Me fui lejos a estar solo para encontrarlo. Necesitaba hacer algo diferente, escuchar otras voces, ver nuevos ojos. Se van a encontrar con una propuesta un poco más arriesgada. Llegas, a pesar de tener en la base una armonía bastante diferente al rock nacional, estaba atrapado en una estructura de rock pop, con intros, versos, estribillos, solos y un formato tradicional de banda de rock pop, es decir: ‘bata’, bajo, guitarras, teclado y voces. Llegas tuvo la particularidad de tener desde el principio una cantante colíder femenina; nunca tuve corista, siempre escribí partes particulares y específicas para la cantante. Nos dividíamos las voces, no nos coreábamos. Todo eso y algunas características más dejé atrás. Ahora, en este álbum, van a escuchar una nueva propuesta armónica un poco más compleja, armonías modales, inversiones de acordes en su gran mayoría produciendo nuevas tensiones, paisajes y dinámicas. El trabajo rítmico de la bata y el bajo es radicalmente distinto, mucho de Ringo, muy beatlesco. No existe ninguna mujer cantando y más bien hay muchas armonías vocales, tres y hasta cuatro voces. Las estructuras narrativas son distintas, he extirpado el concepto de estribillo, las formas se parecen a un Abcd, algunas tipo suites. El primer corte que sonará hará la transición para dar paso a todo esto nuevo, que solo es posible por el hecho que toco en teatros. Eso es muy importante. Escribí este álbum sabiendo eso.

¿Quiénes te han apoyado en la realización de este disco?

Este álbum está grabado en Elektra Estudios en La Paz por Andrés Martínez. Los músicos que participan son: Mauricio Cardona (batería), Heber Peredo (piano), Iván Guzmán (percusión) , Marco Maciel coros en tres canciones, Grillo todas las guitarras y las voces ; el bajo nos dividimos así: Grillo (cuatro canciones), Raúl Flores (dos), Peque Gutiérrez (dos) y Efraín Blass (uno) La mezcla y masterización en Santiago de Chile a cargo del Ingeniero Joaquín García en estudio Artefacto. Nueve canciones. Letra, música, arreglos y producción: Grillo Producción independiente, por supuesto.

Para muchos, el Grillo Villegas es un referente del rock boliviano de las últimas tres décadas. ¿Estás cómodo con esa imagen? ¿Cómo te gustaría que te reconozcan?

Sí, mucho. Debo ser el músico de rock boliviano que más álbumes ha grabado, este es mi decimoctavo y por supuesto el que más canciones ha escrito y editado (no sé por qué suenan arrogantes estas frases, no lo son). Lo hago con mucha dedicación y responsabilidad, la obra es lo único que quedará cuando el tiempo haga su trabajo conmigo. Quiero empezar a escribir desde julio nuevamente para tener otro álbum el 2018 y consolidar esta propuesta. En general, no importa lo que me gustaría que digan de mí, no tengo tiempo para quejas, debo trabajar. Hay mucho para aprender, experimentar, hay muchos discos más para grabar, si mi salud me permite. Estoy feliz porque últimamente he escuchado que bandas jóvenes están grabando algunas canciones mías, ya van cinco me parece. Se siente bien. Me siento homenajeado. Si reconocen que soy un tipo muy trabajador y apasionado, que entregó su vida al oficio seré feliz. Tengo el overol puesto, tengo ambiciones artísticas y no de entretenimiento, no me interesa el hit del verano ni ser Miss Simpatía. Quiero hacer buenos álbumes.

Tu música siempre ha tenido una buena recepción en Santa Cruz. ¿Hay posibilidades de presentar Yo es otro en tierra cruceña?

No estoy muy de acuerdo en eso. Mis conciertos llenos en Santa Cruz fueron en su mayoría collas como yo. Me encanta, pero mi desafío es hacer crecer el porcentaje de público cruceño. Con los años está creciendo. No me rindo, es difícil pero poco a poco, año tras año el porcentaje está cambiando. Quiero lograrlo. La segunda semana de septiembre estoy en Meraki Teatro. Voy a estar muy feliz de ver a cruceños/as en el público conversando con gente de todo el país. Así como es Santa Cruz ahora.