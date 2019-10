Veltzé ve inadecuado que un agente anticipe el fallo

El agente de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya y expresidente, Eduardo Rodríguez Veltzé, afirmó que nadie, menos un agente, puede adelantar como concluirá el proceso que se inició contra Chile.



"Yo no especulo, ni doy criterios que no estén fundados en un respaldo. El proceso está en una etapa inicial y nadie, menos un agente, puede aventurar un criterio sobre lo que vaya a decidir la Corte", afirmó sobre la Demanda Marítima al medio chileno "Pulso".



El nuevo agente chileno ante la Corte Internacional de Justicia, José Miguel Insulza, aseguró hoy que no va a haber "pérdida de soberanía" frente a la demanda marítima que Bolivia interpuso en abril de 2013 ante esa instancia.



La autoridad nacional evitó referirse específicamente a esa afirmación y reiteró: "prefiero quedarme con esa precisión del fallo y no especular sobre lo que la Corte podrá decidir o no. Eso le corresponde a la Corte no a un agente".



Hoy el presidente Evo Morales se refirió a la gira que autoridades de Chile realizan por Europa, señalando: "en un mes que dirá pues, el 14 de febrero de 1879 hemos quitado el mar, hemos asaltado, hemos invadido, no se que explicará, no entiendo, si cuando se trata de campaña en Europa, eso escuché".