Bolivia registró 230 casos de racismo durante 2014

El viceministro de Descolonización, Felix Cárdenas, señaló que durante 2014 se registraron 230 denuncias de racismo en todo el país. Hasta el momento ninguno de estos casos han recibido sentencia debido a que la mayoría se resolvieron por la vía de la conciliación.



"Han habido unos 230 denuncias el pasado año y más de 500 desde la vigencia de la Ley Contra el racismo y toda forma de discriminación, en 2010, pero no es la idea encarcelar a racistas, se trata de tener casos emblemáticos para mostrar que es lo que no se tiene que hacer", detalló la autoridad a EL DEBER.



Explicó que ninguna de las quejas llegó a instancias judiciales, salvo el caso que involucra a la diputada electa del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Norma Piérola, acusada por no saludar al presidente Evo Morales.



"Todos los medios que hemos convocado han apoyado, aunque debería ser más y esperemos que difundan los mensajes que la ley obliga y en el caso de los reglamentos, estamos en el camino para que todas las instituciones públicas tengan uno", agregó Cárdenas.



El 55% de estas denuncias provienen del ámbito público, mientras que el 45% se hicieron en el ámbito privado. La Ley contra el racismo y toda forma de discriminación fue promulgada en octubre de 2010.