Suárez denuncia que Álex Ferrier lo extorsionó

El excandidato opositor a la Gobernación de Beni, Ernesto Suárez, denunció que el gobernador del Beni, Alex Ferrier, le pidió 50.000 dólares para no “tumbarlo” de su cargo en la gestión 2011. Además pidió que se realice un peritaje a los audios en los que se escucha a una persona decir que era extorsionado por el gobernador actual.



El 19 diciembre de 2011, Suárez fue suspendido de su cargo de gobernador por una alianza de asambleístas departamentales del MNR y MAS y en su lugar fue posesionado el militante movimientista Haysen Ribera, del MNR. En ese entonces, Ferrier era presidente de la asamblea departamental beniana.



“Cuando me dieron el golpe de Estado de diciembre de 2011 él (Ferrier) me mandó a pedir (con una persona) 50.000 dólares para que no me ‘tumben’ y yo por supuesto le mandé a cierta parte, y me tumbaron”, indicó Suárez a la periodista Amalia Pando, que tiene un programa temporal en radio Deseo y reproduce la agencia ANF.



A este hecho, Suárez agregó que Ferrier también pidió dinero para promulgar una ley departamental que impida a las autoridades ser suspendidas a simple denuncia, algo que le convenía a Suárez en ese momento.



“Ahí él mandó a pedir 25.000 dólares en su momento, para aprobar la ley, y los ha mandado a pedir, lamentablemente, con una persona que ya no está viva”, dijo Suárez.