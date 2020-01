En Brasil hay más de 50 capos como Pablo Escobar

El secretario de Justicia y Ciudadanía del estado brasileño de Río Grande do Norte, Wállber Virgolino, afirmó este martes "estamos llegando a lo que Colombia fue en los años 90, con una diferencia grave: allí en Colombia había un Pablo Escobar, aquí", manifestó Virgolino en una entrevista en Radio Estadao.Virgolino respondió así al ser preguntado sobre la hipótesis de que la crisis carcelaria, que ha dejado más deentre bandas criminales rivales desde que comenzó el año, se traslade de las prisiones a las calles y si el país está preparado para ello."El Estado tiene que estar preparado. Esa confrontación es inevitable en cualquier lugar de Brasil. Ely el Estado no se viene organizando para frenarlo", aseveró el secretario regional.En su opinión, la Policía hoy está "amordazada" y el criminal "tiene más derechos que obligaciones".Desde que comenzó el año, Brasil atraviesa una de lasdebido a las masacres entre reclusos de bandas criminales rivales ocurridas en varias cárceles de los estados de Amazonas, Roraima y Río Grande do Norte.El último episodio se produjo en un penal de la región metropolitana de Natal, en Río Grande do Norte, dondefueron asesinadas la madrugada del domingo en una reyerta liderada por miembros del Primer Comando de la Capital (PCC), la mayor banda criminal de Brasil. EFE