Choferes critican fallas de la logística de Univida por SOAT

Los choferes criticaron las fallas en la logística de la aseguradora estatal Univida en la comercialización del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), que adolece de personal y falta de la viñeta, que es el adhesivo que identifica qué vehículo tiene la póliza.



“Univida nos decía que tenían personal y material suficiente para la demanda del mercado y lamentablemente no lo hay. Eso ya es información pública. Se debería buscar más personal, hacer que todos tengan el SOAT en el corto tiempo prudente que se pueda”, exigió el secretario ejecutivo de la Federación de Choferes 1ro. de Mayo, Rubén Sánchez.

Control

Sánchez exigió que la Autoridad de Fiscalización de Pensiones y Seguros (APS) se pronuncie al respecto y defina que la Policía no efectúe los controles camineros hasta el 31 de enero de 2017, mientras sus vehículos no cuenten con el adhesivo.



“Nos visitaron los agentes de venta para ofrecernos el SOAT. Pero no tenían más de 30 rosetas y un sindicato lo componen más de 2.000 afiliados”, dijo.

Por eso, dijo que Univida “va a tener que asumir las responsabilidades luego del 1 de enero, si ocurren accidentes”.



De la misma manera, Edgar Tola, dirigente del Comité Ejecutivo del Autotransporte Nacional (Ceatpenal), dijo que Univida le informó que no iban a contar con viñetas hasta el 29 de diciembre, por lo que dijo estar molesto por la situación.

“El Gobierno se mete en cosas, pero no se da cuenta de que no tiene la capacidad de manejar. Repudiamos esta mala planificación”, afirmó.



La próxima semana, el sector se reunirá para tomar decisiones al respecto. Tola no cree en el éxito de la entrega a futuro porque “cuando nos dan la roseta, no coincide el número con la certificación”.



Plan de contingencia

El presidente del Directorio de Univida, Diego Pérez explicó que se ha puesto en marcha un plan de contingencia que implica la venta del seguro y la entrega posterior de la roseta. “El plan permitirá aumentar los puntos de venta con el objetivo de brindar una mejor atención a la población y evitar aglomeraciones”, aseguró Pérez, pidiendo disculpas a la población.

No obstante, ayer se observaron largas filas de propietarios de motorizados que querían adquirir el seguro