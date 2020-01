Estados, alcaldías y empresarios desafían a Trump por el clima

Gobernadores, alcaldes y empresarios estadounidenses, estupefactos con la decisión de Donald Trump de abandonar el acuerdo de París, anunciaron que tomarán la lucha contra el cambio climático en sus manos y harán lo posible para reducir las emisiones. De la misma forma, China, la India, los países de América Latina y la Unión Europea (UE) advirtieron que continuarán con los esfuerzos para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar el cambio climático.

China y la Unión Europea se reafirmaron como abanderadas de la lucha contra el cambio climático, en un contexto de decepción global por la decisión de Washington de retirarse del Acuerdo de París, aunque no lograron plasmar esta intención en una declaración conjunta.

"A día de hoy, intensificamos nuestra cooperación sobre el cambio climático con China", una lucha que "continuará con o sin Estados Unidos", dijo el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, al término de una cumbre en Bruselas junto al primer ministro chino, Li Keqiang.

La cumbre debía terminar con la firma de una declaración conjunta para expresar la "firme determinación (...) en la lucha contra el cambio climático", según un borrador consultado por la AFP, si bien diferencias sobre comercio impidieron su adopción.

Rebelión en el patio interno

Una mayoría de estadounidenses en cada estado -69% de los votantes- cree que Estados Unidos debe participar en el acuerdo, según un reciente sondeo del programa de cambio climático de la Universidad de Yale.

Líderes industriales y empresariales, académicos y políticos opositores -así como un puñado de republicanos- condenaron la decisión de Trump, y pequeñas manifestaciones estallaron frente a la Casa Blanca en Washington y frente a la Trump Tower en Nueva York.



El exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, el octavo y actual enviado de la ONU para el cambio climático, prometió 15 millones de dólares para apoyar los esfuerzos de la organización en su lucha contra el calentamiento del planeta. La misma cifra que la ONU dejará de percibir de Washington tras la decisión de Trump.



"Alcaldes, gobernadores y líderes empresariales de los dos partidos políticos están firmando un comunicado de apoyo que someteremos a la ONU. Y juntos lograremos las metas de reducción de emisiones que Estados Unidos hizo en París en 2015", afirmó Bloomberg.



"Los estadounidenses honrarán el acuerdo de París liderando de abajo hacia arriba, y no hay nada que Washington pueda hacer para detenernos", agregó. El The New York Times informó que el grupo al que Bloomberg hace referencia ya cuenta con 30 alcaldes, tres gobernadores, más de 80 rectores de universidades y más de 100 empresas.

Minutos después del anuncio de Trump, los gobernadores de Nueva York, California y Washington anunciaron la creación de una "alianza por el clima" que buscará cumplir la meta estadounidense prometida en 2015 en el Acuerdo de París, firmado por todos los países del planeta menos Nicaragua y Siria.



Ese objetivo consiste en reducir para 2025 en 26% al 28% las emisiones de gases con efecto invernadero, consideradas culpables del calentamiento progresivo de la Tierra y por ende del derretimiento de glaciares y de picos nevados.



Al menos 83 alcaldes que representan a 40 millones de estadounidenses -entre ellos los de Nueva York, Los Ángeles, Boston, Houston, Seattle o Chicago- aseguraron en un comunicado conjunto que cumplirán los compromisos del acuerdo de la ciudad de París.

Evo: “EEUU quiere destruir la madre tierra”

El presidente Evo Morales acusó a Estados Unidos de haber tenido una historia de explotación de los pueblos y de apostar por la destrucción de la Tierra con su decisión de abandonar el Acuerdo de París sobre el cambio climático.

"La historia de EEUU es la historia de la explotación de los pueblos y recursos naturales del Sur. Su apuesta actual: destruir la Madre Tierra", dijo Morales en su cuenta de Twitter @evoespueblo.

Morales, que ya ha sido muy crítico con Trump y su política en otras ocasiones, también afirmó que "es un atentado que los mayores responsables salgan del Acuerdo de París mientras la Madre Tierra se desangra a causa del capitalismo salvaje".

Ayer, también por medio de Twitter, el mandatario dijo que la decisión estadounidense era "alta traición a la Madre Tierra" y que el país norteamericano era "una amenaza contra la paz, la Madre Tierra y el multilateralismo".