Quieren reponer en febrero expo retirada de ‘la Casa’

La exposición Poesía en línea del artista sucrense Félix Arciénega fue inaugurada el viernes 9 de diciembre en la Casa de la Cultura Raúl Otero Reiche, pero al siguiente día ya no se la podía ver por disposición de la Secretaría de Cultura de la Alcaldía. Arciénega denunció este hecho como una censura hacia su obra, y Eduardo Ribera, encargado del Museo de Arte Contemporáneo (MAC) y quien invitó a exponer al sucrense, explicó que se la había retirado porque contenía imágenes sexuales explícitas y podría afectar a los niños que constantemente la visitan en estos días. Ribera dijo además que ofrecieron trasladar los 26 dibujos de Arciénega al MAC, solución que fue rechazada de manera tajante por el autor.



Ayer, Ribera dio a conocer que se tiene la intención de reponer para febrero la exposición, “una vez pasen los ajetreos de las fiestas”, indicó el también artista y curador. “Esto se realizará siempre y cuando el artista lo desee”, agregó.



Ribera aclaró de que nunca hubo un acto de censura, simplemente se quería resguardar la sensibilidad de los menores de edad que pudieran haber visto las obras.

Respuesta

Félix Arciénega se encuentra actualmente en Sucre y mencionó que se quedará allá por dos meses, ya que tenía agendado ese viaje desde hace tiempo, así que no cree que sea posible la reposición de su obra.



Arciénega se mostró molesto porque hasta ayer ni el MAC ni la Secretaría de Cultura de la Alcaldía, se habían acercado a él para hablar sobre el tema del retiro y censura de su trabajo. “Hasta ahora puedo creer que hubiesen quitado mi obra después de haberla programado dos veces, una de ellas era para julio”, dijo.



En todo caso, Arciénega espera que le hagan un resarcimiento económico por el perjuicio que le hicieron. “Más allá de la calidad de mis dibujos, yo creo que no les he presentado cualquier cosa. Me he tomado tiempo en realizar cada cuadro, he gastado en marcos, papel, tinta. Quiero que me reconozcan eso”, explicó el artista