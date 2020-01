Bolivia va por el amparo para detenidos y mira a la Suprema chilena

Bolivia decidió recurrir al recurso de amparo constitucional para lograr la liberación de los nueve funcionarios nacionales que están recluidos en Alto Hospicio, Chile. El equipo jurídico decidió hacer un viraje a la estrategia, al desistir de la apelación para evitar agotar recursos en primeras instancias y abarcar un panorama más amplio y denunciar al Estado chileno por violar los derechos humanos de los servidores bolivianos al momento de su detención, hace 11 días.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó que la decisión de renunciar a la apelación se debe a que se optó por el amparo constitucional para abarcar temáticas de violación a los derechos humanos.

“Jurídicamente se ha visto que, de acuerdo con los procedimientos constitucionales de Chile, el recurso de amparo procede de manera directa ante la vulneración de derechos fundamentales de ciudadanos. Ese es el caso, el amparo tiene otras connotaciones y otros procedimientos en nuestros países, pero en este caso representa una acción directa”, remarcó Romero en La Paz.

Trabajo en Iquique

Mientras, en Iquique, Chile, el equipo jurídico trabaja en oficinas del abogado Claudio Vila, en pleno centro iquiqueño. Dos espacios se destinan a esta estrategia y en las mesas hay muchas carpetas con la documentación que es utilizada para elaborar el recurso de amparo.

Hay confianza y emoción en el trabajo del equipo. Ayer, Vila, junto a su colega connacional Matías Coll, encabezaban la reunión que tenía el objetivo de elaborar el amparo, decisión que fue adoptada el lunes por la noche con la intención de desistir la apelación a la medida cautelar que otorgó el juzgado de Alto Hospicio, que emitió la detención preventiva de los nueve bolivianos por 180 días.

Vila, agitado y con las mangas de la camisa recogidas, explicó a EL DEBER que esta decisión tiene un único fin: demostrar que los nueve funcionarios, mientras cumplían una función pública, fueron detenidos ilegalmente y de manera abusiva y arbitraria, lo que representa, dijo, una vulneración a los derechos humanos de los connacionales.



“No estamos hablando de un grupo de personas que se reunieron y fueron a la frontera porque quisieron. Es un grupo de funcionarios que hacían un trabajo público y fundamental, que es la lucha contra el contrabando. Entonces, acusarlos, detenerlos, maltratarlos y meterlo a prisión es un acto de vulneración de los derechos humanos”, remarcó Vila.



Coll es más práctico. Él dirige la reunión y agarra leyes chilenas y documentos que luego son expuestos al equipo. Un factor que desahució la apelación, dijo, es que la normativa del vecino país prohíbe utilizar los mismos recursos en las consiguientes etapas de solicitud a las decisiones judiciales.



Es decir, la defensa no podía utilizar en el amparo los recursos jurídicos que se hubieran utilizado en la apelación a las medidas cautelares.



El equipo jurídico se amplió con la presencia de Coll y también del abogado experto en temas relacionados con derechos humanos Roberto Celedón, quien ya auspició a los tres soldados detenidos en Chile hace cuatro años. El jurista no llegó a Iquique y participa de las reuniones mediante tecnología audiovisual.



Vila acotó que el recurso de amparo se presentará en los próximos días ante la Corte de Apelaciones de Iquique, que llamará a una audiencia, después de 48 horas de entregar la documentación, para determinar si es viable o no.

Opciones jurídicas

Caso contrario, el equipo jurídico puede trasladar el caso a Santiago e interponer la demanda ante la Corte Suprema de Justicia de Chile, que es la institución macro que trata este tipo de casos.



Está planificado no llegar hasta Santiago y que el caso termine en la audiencia que pronuncie la Corte de Apelaciones de Iquique. En todo caso, existen planes para ir más allá. El último es recurrir a la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH), que es la máxima instancia, aunque la esperanza y la estrategia está planificada para resolver el caso en Chile.

Estas opciones son de conocimiento de los nueve detenidos, quienes aceptaron el cambio de estrategia debido al riesgo que había en solo resolver la detención preventiva.



En Iquique trabaja un equipo jurídico boliviano que llegó a esa ciudad con el fin de acompañar los planteamientos de los juristas chilenos.



Vila remarcó que, aunque se adoptó el camino de la apelación, no se renuncia a la medida de revisión de la sentencia de medidas cautelares. “Tenemos el derecho de recurrir a la revisión de ese dictamen durante los 180 días que se emitió para la detención preventiva”, argumentó.



Ayer, los nueve detenidos expresaron su deseo de ver a sus familiares que llegan mañana a Iquique. Tienen el ánimo fortalecido y están seguros de que la medida jurídica que se adoptó tendrá resultados positivos. “Vamos a salir de esto, estamos seguros”, exclamó uno de los nueve recluidos.



Así, la Fiscalía chilena pidió ayer que los dos militares amplíen su declaración. Se desconoce los motivos del requerimiento fiscal