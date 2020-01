Se busca a los coronadores del Carnaval cruceño de 2018

La Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras busca a la comparsa coronadora del Carnaval 2018; este miércoles 5 de abril lanzó la convocatoria oficial para los grupos postulantes.

Según la convocatoria, las postulaciones se recibirán hasta el miércoles 12 de abril, a las 18:00. La elección se realizará el 19, en instalaciones de la ACCC, donde alrededor de 500 personas, entre ellas presidentes o delegados de las comparsas afiliadas a la ACCC, emitirán su voto.

"Los aspirantes deben presentarse con la lista de integrantes y su proyecto", comentó Jorge Stratis, presidente de la Junta Electoral de la Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras.

Stratis informó de que ninguna comparsa se presentó hasta el momento, a tres horas del lanzamiento.

Para saber

Los Vagabundos, Cambas Holgazanes y Piltrafas manifestaron su deseo de postularse para ser coronadores en 2018 y empezaron su campaña durante la fiesta grande de 2017.

Cambas Holgazanes

Vagabundos

Piltrafas

Convocatoria

JUNTA ELECTORAL ACCC

Resolución 001/2017

CONVOCATORIA A ELECCION COMPARSA CORONADORA 2018

PRESENTACION DE POSTULACIONES Y ASAMBLEA ELECCIONARIA

VISTOS Y CONSIDERANDOS:

QUE: La agrupación Carnavalera tradicional de Santa Cruz se denomina comparsa, y que las comparsas, a través del tiempo con su comportamiento y excelencia en sus presentaciones y actividades, buscan obtener el honor de ser la Comparsa Coronadora, anfitriona y representativa del carnaval cruceño.

QUE: La ACCC es la única organización encargada de elegir o designar a la Comparsa Coronadora de la Reina del Carnaval Cruceño cada año conforme a su Estatuto. (Est. Art. 10) Inc. a).

QUE: Se encuentran vigentes el Estatuto de la ACCC (debidamente Protocolizado por el Gobierno Autonomo Departamental de Santa Cruz mediante Resolucion Administrativa # 551/2014, según Instrumento 495/2014), el Reglamento de Elección de Comparsa Coronadora y el Reglamento de Categorización de Comparsas de la ACCC.

QUE: Conforme a sus estatutos y reglamentos, la Junta Electoral de la ACCC es el órgano encargado de llevar adelante todo acto eleccionario para elegir a la comparsa coronadora. Consiguientemente resolverá todos los asuntos inherentes a la elección de la Comparsa Coronadora. (Est. Art. 39, Inc. e); (Est. Art. 43, Inc. III) (Est. Art. 95. Inc. I)

QUE: Las normas relativas a la organización, direccion, modalidad de eleccion, inscripcion de candidaturas, impugnaciones, proclamacion de ganadores, posesion y otras inherentes al tema electoral, seran establecidas en el corespondiente Reglamento Electroral. ( Est. Art. 97)

QUE: La elección de la comparsa Coronadora se realizará en Asamblea General Extraordinaria, convocada para tal fin por la Junta Electoral, para elegir de entre las comparsas que hayan manifestado su disponibilidad para hacerlo mediante la presentación de una carta de intenciones, acompañada de la documentación respaldatoria y de su proyecto de carnaval contemplando todos los actos centrales conforme a la tradición del Carnaval Cruceño y que por tanto hayan sido habilitadas para el efecto al cumplir con los requisitos establecidos en los estatutos, reglamentos y correspondiente convocatoria.(Art. 44, Inc. f)

QUE: La Junta Electoral deberá verificar, con carácter previo a la Asamblea Eleccionaria, que las comparsas postulantes, así como los delegados acreditados de las comparsas afiliadas, estén legalmente habilitados mediante el cumplimiento de todos los requisitos estatutarios.

POR TANTO:

La Junta Electoral de la Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras, en uso de sus legítimas atribuciones:

RESUELVE:

Art.1.- DE LA CONVOCATORIA A POSTULAR.- Mediante la presente, se convoca a las comparsas afiliadas a la ACCC y que se adecuen a los requisitos establecidos en el Estatuto, sus reglamentos y la presente convocatoria a presentar postulaciones para ser elegidas como Comparsa Coronadora para el carnaval cruceño 2018.

1.1.- DE LOS REQUISITOS.- Los requisitos para poder ser elegido como Comparsa Coronadora conforme al Art. 2 del Reglamento de Elección de Comparsa Coronadora vigente, son:

Presentar Carta de Intenciones. Número de integrantes mayor a 40 socios. Destacada trayectoria carnavalera. (Sera reconocida la participacion activa en actividades carnavaleras, logros alcanzados, actividad ininterrumpida en carnaval) Antigüedad mayor a 25 años (Con la salvedad establecida en el Reglamento de Eventos Tradicionales del Carnaval en su Art 2, Inc.II) Acumular durante los dos últimos años 1000 (mil) puntos de acuerdo a la tabla de puntos del Reglamento de Categorización establecida por la ACCC. Haber participado de los dos últimos corsos y al menos la última precarnavalera. Presentar proyecto de Coronación contemplando los actos centrales del Carnaval Cruceño, según la tradición. Firmar el acta de aceptación de obligaciones, derechos, atribuciones y competencias de la Comparsa Coronadora, proporcionado por el Directorio bajo la modalidad de contrato (Reglamento de Eventos Tradicionales del Carnaval, Art. 3), al momento de presentar la postulación.

1.2.- DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ELECCION.- El procedimiento de selección y nominación de la Comparsa Coronadora conforme al Reglamento de Elección de Comparsa Coronadora vigente es el siguiente:

De acuerdo con el Art. 43. Inc. III) y Art. 44, inc. f) de los Estatutos, la Elección de Comparsa Coronadora se realizará en la asamblea general extraordinaria, convocada por la junta electoral de la A.C.C.C. para tal fin, de entre las comparsas que hayan sido debidamente habilitadas por la Junta Electoral luego de haber cumplido con todos los requisitos señalados precedentemente. El periodo en que se elegirá la comparsa coronadora será los meses de abril y mayo del año previo a coronar.

b) De acuerdo al Art. 2. Inc. I del Reglamento de Eventos Tradicionales del Carnaval, la puntuación a través de su Reglamento de Categorización de Comparsas es el indicador para reconocer a las comparsas con los méritos suficientes para aspirar a ser Coronadores del Carnaval Cruceño.

El puntaje mínimo establecido (1.000 puntos) responde al cumplimiento de los requisitos en cuanto a la antigüedad y la participación durante los últimos dos años previos a la postulación.(Art. 3 - Reglamento de Categorizacion de Comparsas).

En el caso de unión de dos o más comparsas para Coronar, el puntaje no será acumulativo, únicamente será tomado en cuenta el puntaje más alto de entre las comparsas que conformen la agrupación de comparsas postulantes, donde absolutamente todas las comparsas postulantes deberán cumplir con la totalidad de los requisitos señalados en el Art.2 del presente Reglamento.

La evaluación de las comparsas aspirantes a coronar estará a cargo de la Junta electoral, la cual elaborará y elevará un informe a la Asamblea de socios, para que elija mediante votación a la Comparsa Coronadora.

Las comparsas que hayan cometido, conforme al Reglamento de Sanciones respectivo, faltas denominadas graves, contrarias a los estatutos y reglamentos de la ACCC, en contra del Carnaval Cruceño, las buenas costumbres de Santa Cruz, y/o que hubieran recibido reiteradamente sanciones a través de resoluciones expresas emitidas por el Tribunal de Honor, no podrán beneficiarse con el privilegio de coronar a la reina del carnaval cruceño.

Art.2.- DE LA CONVOCATORIA A ASAMBLEA ELECCIONARIA.- La Junta Electoral de la ACCC, convoca a los presidentes o delegados debidamente habilitados a asistir a la Asamblea Extraordinaria a realizarse el dia Miercoles 19 de Abril en la Sede Administrativa de la ACCC situada en la Calle Pachiuva # 2385, a participar del acto eleccionario que se iniciara a partir de las 18:00 horas, conforme al Estatuto en sus articulos:. Art. 43, inc. I y III y Art. 44, inc. f) señalando la fecha, lugar y hora y quienes están legalmente habilitados para votar conforme a los Arts. 39, 48, 43 y 47 del Estatuto, para la correspondiente elección de la comparsa Coronadora de entre aquellas que hayan sido habilitadas. La Asamblea Eleccionaria se desarrollar’a durante 4 horas a partir de la apertura de la votacion.

2.1.- DE LA COMPOSICION DE LA ASAMBLEA ELECCIONARIA.- Las Asambleas Extraordinarias estan constituidas con derecho a voz y voto por:

a) Miembros del Directorio vigente, b) El presidente o delegado acreditado de cada una de las comparsas afiliadas, c) Los ex presidentes de la ACCC, d) Los miembros del Tribunal de Honor, e) Los miembros de la Junta Electoral. (Est. Art. 48).

2.2.- QUORUM.- Para que la Asamblea Eleccionaria sea valida debera contar con la presencia de la mitad mas uno de los asociados activos. En caso que a la hora señalada no se reuna el quorum establecido, la Asamblea se instalara validamente treinta minutos despues de la hora convocada, con el numero de delegados habilitados presentes, teniendo sus resoluciones plena validez.

Art. 3.- DEL CALENDARIO. ELECTORAL- Se establece el siguiente calendario electoral con plazos límites:

Miercoles 5 de Abril de 2017 - Anuncio y Publicación de Convocatoria a Presentar Postulaciones para ser Comparsa Coronadora del año 2018 y Convocatoria a Asamblea Eleccionaria.

b).- Miercoles 12 de Abril de 2017.- Fecha límite para Presentación de Postulacion a Comparsa Coronadora del carnaval 2018 y presentacion del cumplimiento de requisitos. Hasta las 18:00 horas en las oficinas de la ACCC.

b) Miercoles 12 de Abril de 2017.- Fecha límite para modificacion de la representacion de delgados de comparsas afiliadas habilitadas para votar, mediante carta debidamente acreditada por los representantes de su comparsa. Hasta las 18:00 horas en las oficinas de la ACCC.

c) Jueves 13 de Abril de 2017 .- Presentación de observaciones o impugnaciones a delegados y a las comparsas postulantes que incumplan alguno de los requisitos establecidos en el estatuto, reglamentos y la presente convocatoria, hasta las 12:00 A.M en la sede de la ACCC.

d) Sabado 15 de Abril de 2017 - Anuncio y Publicacion de comparsas habilitadas y delegados habilitados para participar de la Asamblea Extraordinaria para el Acto Eleccionario.

e) Miercoles 19 de Abril de 2017 .- Asamblea Eleccionaria, en la Sede Administrativa de la ACCC, a partir de las 17:30. (En caso de no haber quorum, pasados 30 minutos se iniciara validamente con los asistentes)

Art. 4- DE LA DIFUSION.- La presente resolución será difundida entre todas las comparsas afiliadas mediante una publicación oficial en un diario de circulación departamental, las redes sociales de que dispone la ACCC, y deberá ser exhibida en el tablero de avisos de la ACCC.

Es dada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra a los 3 días del mes de Abril del año 2017.

COMUNIQUESE, REGISTRESE y ARCHIVESE.

Por la Junta Electoral:

Arq. Jorge A. Stratis Antelo Abog. Omar N. Suarez Urgel Prof. D. Ciro Medrano Peña

Presidente Vicepresidente Secretario

Abog. Nils Jalil Soria Gascher Arq. Jose Luis Ribera Camacho

Vocal Vocal