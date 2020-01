Evo dice que el 21F ganó la mentira y justifica pedido de anular referéndum

El presidente Evo Morales considera que pedir la anulación del referéndum constitucional, en el que fue rechazada la ampliación de la reelección presidencial, es una expresión del pueblo boliviano ante las "mentiras" que enfrentó durante la etapa previa a la consulta.

"Tal vez algunos dirigentes del MAS han planteado anulación frente a la mentira, ustedes saben que el 21-F ganó la mentira, entonces no sé de dónde viene pedir la anulación, puedo imaginar por las mentiras seguro tendrán razón o no pero el pueblo boliviano expresa un sentimiento sobre las mentiras", dijo Morales en conferencia de prensa en La Paz.

Este jueves se conoció la decisión de la Directiva del Movimiento Al Socialismo (MAS) de pedir la nulidad del referendo.

"El pueblo asistió a un referendo amañado por la oposición basada en una mentira, entonces como movimientos sociales, nosotros pediremos la nulidad de esos resultados", dijo Rodolfo Machaca, uno de los ejecutivos masistas.

El oficialismo decidió el fin de semana apostar por una de cuatro vías para lograr que Evo Morales sea candidato en 2019. Dos de estas alternativas plantean nuevas consultas que modificarían el artículo referido a la reelección presidencial.

"Quiero reiterar, la derecha y la oposición solo tienen mentiras e instrumentos para rechazar y rechazar, y mentir y mentir, yo no veo ninguna propuesta. En mi experiencia, primero como dirigente sindical y luego como opositor siempre hemos propuesto. No sé cuántos proyectos de decretos supremos hemos llevado al Congreso para decir que esa es la solución sobre temas que existen", expresó.

"Nuestra forma de hacer política ha sido rechazar y proponer, no rechazar por rechazar. Acá ¿quién de la oposición puede decir esta es la propuesta?, sé que no tienen y no van a tener, y si tienen es para volver al pasado, al modelo neoliberal y nos vamos a oponer por razones políticas", argumentó refiriéndose a las críticas que hace la oposicion a los intentos de repostulación de Evo.

Según Morales, en los últimos años el movimiento político MAS-IPSP ha ido creciendo de tres a 30 organizaciones nacionales y que las 4 líneas que plantearon en el último congreso en Montero, incluyendo las de la repostulación, son "totalmente constitucionales".

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Milton Barón, afirmó este jueves que volver a consultar al pueblo sobre una nueva reforma constitucional es "totalmente legal".



"Volver a consultar al pueblo sobre una reforma constitucional es absolutamente legal y constitucional", dijo.

El magistrado del Tribunal Constitucional, Ruddy Flores, había señalado más temprano que no había posibilidad alguna de volver a consultar en referendo de un asunto que ya fue votado en una consulta de carácter vinculante, pero fue desautorizado de inmediato por sus colegas.

El Tribunal dice que no hablarán de la repostulación "entre tanto no se abra su competencia", es decir mientras no se les pida un pronunciamiento por vía formal.

La oposición lamentó el anuncio del partido en función de Gobierno, el líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, dijo que "la movilización ciudadana es crucial" para defender el resultado del referéndum constitucional.