El Padrino, Ghost y otros clásicos en Santa Cruz

El Padrino”, “El Resplandor” y “Los Cazafantasmas", son algunas de las películas que se presentarán a partir de mañana sábado en las salas del Cinemark.



Mira los trailers de los filmes e ingresa a la página web www.cinemark.com.bo para obtener mayor información sobre los horarios.



El Padrino (The Godfather)

Director: Francis Ford Coppola

175 minutos

Sábado 24, domingo 25 y miércoles 28 de enero.

,

El Resplandor (The Shining)

Director: Stanley Kubrick

144 minutos

Sábado 31 de enero, domingo 1 y miércoles 4 de febrero.,

Los Cazafantasmas (Ghostbusters)

Director: Ivan Reitman,

105 minutos

Sábado 7, domingo 8 y miércoles 11 de febrero.,

Ghost, (La Sombra del Amor)

Director: Jerry Zucker

128 minutos

Sábado 14, domingo 15 y miércoles 18 de febrero.

Una Eva y Dos Adanes (Some Like It Hot)

Director: Billy Wilder

120 minutos

Sábado 21, domingo 22 y miércoles 25 de febrero.,

Más Corazón Que Odio (The Searchers)

Director: John Ford

119 minutos

Sábado 28 de febrero, domingo 1 y miércoles 4 de marzo.,