Canciller chileno admite la 'canalización' del Silala

El Canciller de Chile Heraldo Muñoz admitió la canalización de las aguas del Silala, aunque aseguró que no sabe quien realizó esos trabajos y manifiesta que, sin ese trabajo, "igualmente seguiría fluyendo ese río", en entrevista con "El País".



"Hubo una canalización en el siglo XIX en territorio boliviano que no afecta el curso de las aguas, porque igualmente seguiría fluyendo ese río hacia Chile. Lo único que habría ocurrido sin esa canalización es que se habrían perdido aguas en el lado boliviano, pero seguirían fluyendo hacia Chile por la naturaleza del territorio. Y eso tiene un sustento técnico", respondió el ministro de Relaciones Exteriores del vecino país.



Ante la pregunta de quién hizo la canalización, Muñoz respondió: "No sé quién materialmente la hizo, pero se realizó antes incluso de una concesión que le otorgó Bolivia al ferrocarril Antofagasta-Bolivia, que es de 1908. Y reitero: no afecta el flujo de las aguas".



Respecto a las relaciones bilaterales y los caminos diplomático, el canciller de la vecina nación indica que "se han agotado los esfuerzos que ha hecho Chile siempre de sentarse a negociar. Incluso recientemente en la agenda de 13 puntos, estaba el caso del río Silala y, habiendo presentado Bolivia su demanda contra Chile en La Haya, nosotros estábamos dispuestos a conversar sobre los otros 12 temas".



Revela además que el Gobierno boliviano esta cerca de concretar su intención de demandar a Chile para que pague por el uso de las aguas. "ellos se estaban aproximando ya a concretar esa demanda. Tanto es así, que algunos de los abogados internacionales que están trabajando con nosotros fueron contactados por la parte boliviana con el mismo propósito", manifestó.



Niega además que la presentación de la acción surja con la finalidad de tapar los conflictos internos en Chile. "No es como dice Bolivia, que (las aguas) son 100% bolivianas y que lo que aquí ha habido es un “robo” por parte de Chile. Esos son agravios y acusaciones infundadas y contrarias al derecho internacional".



