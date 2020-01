Policía aún busca al niño arrastrado por un caimán

Un caimán arrastró a un niño de dos años a una laguna cerca del complejo Grand Floridian Resort & Spa en Disney World en Orlando, a pesar de los esfuerzos del padre por proteger a su hijo del reptil, han informado las autoridades este miércoles.



Oficiales de policía buscan al pequeño en los alrededores de la laguna Seven Seas, cerca del Disney Grand Floridian Resort and Spa.



El niño estaba jugando en el agua, mientras que su familia, que venía de vacaciones desde Nebraska, se relajaba en el borde de la laguna.



El pequeño fue capturado por el animal, que se cree que tendría entre 1,2 y dos metros de largo. “El padre entró en el agua y trató de agarrar al niño sin tener éxito”, dijo el sheriff Jerry Demings a la prensa. La madre también trató de rescatar al niño y un socorrista en las inmediaciones también fue advertido del ataque, dijo Demings.



“Estamos poniendo todos nuestros esfuerzos en encontrarle”, indicó un oficial. Aunque los caimanes son comunes en las zonas pantanosas de Florida, este tipo de sucesos no son habituales.



La tragedia se produce dos días después de que un hombre armado matara a 49 personas en un club nocturno gay en la misma ciudad.



Sigue la búsqueda



Más de medio centenar de agentes de la oficina del alguacil del condado de Orange y de la Comisión para la Conservación de la Fauna y la Pesca (FWC) continúan rastreando el terreno y la laguna Seven Seas.



En una declaración hoy a los medios, Jeff Williamson, portavoz de la oficina del alguacil del condado de Orange, dijo que la "operación de búsqueda y rescate" del niño continúa y que aún conservan ciertas esperanza de hallar al menor con vida.



"La triste realidad es que hemos estado buscando durante horas y no es muy probable que recuperemos vivo al menor", reconoció en una rueda de prensa Demings, quien explicó que nunca se ha registrado un suceso semejante en esa zona en particular.



Las autoridades indicaron que no detendrán las operaciones de búsqueda del menor hasta encontrarle y que, en el rastreo, utilizan un equipo especial para detectar caimanes, así como helicópteros y unidades de buceo.