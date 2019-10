342 policías especiales refuerzan el Plan Navidad

Juan Carlos Ramos, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), informó este jueves que 342 agentes especiales de su dependencia reforzarán la seguridad ciudadana en la ciudad de Santa Cruz en estos días en que el comercio aflora y estadísticamente se incrementan los atracos.



“342 efectivos de la Felcc van a reforzar el Plan Navidad, nuestros agentes serán enviados a las ferias navideñas, mercados populares lugares que se da la confluencia de delincuentes, no vamos a perder la vigilancia en los bancos”, informó Ramos.



El jefe de la Felcc recomendó a la población a no usar joyas ostentosas cuando vaya a los centros comerciales a realizar compras para no llamar la atención de los malandros. Así también recordó que están habilitadas las líneas telefónicas del 911 y el 110 para realizar las denuncias.