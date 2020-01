Habilitan educación para la casa por discapacidad

Hoy el Gobierno aprobó un decreto que establece la educación a domicilio para las personas que padecen discapacidad grave y muy grave y que no pueden asistir a sus centros de educación, informó el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana.



"El presente decreto tiene por objeto instituir incentivos a maestros y maestras que participen en el desarrollo de los procesos educativos de la educación socio comunitaria en casa para personas con discapacidad a desarrollarse en el sistema educativo plurinacional", señala el decreto aprobado hoy en gabinete y que fue leído por el titular de la Presidencia.



"Por lo tanto los niños, si no pueden asistir a la escuela no tienen que preocuparse porque vamos a tener maestros que vayan a su casa y que vayan a apoyarlos y que vayan a orientarlos", dijo la autoridad durante el acto de inauguración de una Casa de Huéspedes y eventos que será manejada precisamente por la Federación de Nacional de Ciegos de Bolivia (Fenaciebo).



"Pero estamos yendo mucho más allá", dijo el Ministro, pues a los niños con discapacidad se les dotará su computadora e internet con un sistema especial, además tendrán en su casa al "maestro o maestra".

"Eso es el Estado Plurinacional de Bolivia", destacó la autoridad.