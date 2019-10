Contrato de anticrético con firma de Evo genera nuevas dudas

Parlamentarios de Unidad Demócrata (UD) mostraron un documento que probaría que el presidente Evo Morales tuvo un departamento en anticrético ubicado en el centro de la ciudad de La Paz entre enero de 2006 y enero de 2015.



Según los opositores, este departamento era también usado por Gabriela Zapata, exgerenta de CAMC y actualmente recluida en la cárcel de mujeres de Miraflores de La Paz.



Los abogados Eduardo León y William Sánchez Peña, defensores de la Zapata confirmaron que su clienta vivió en ese departamento, ubicado en el edificio Manantial, No 1602 de la avenida 20 de Octubre en La Paz con lo que se demostraría que sí tuvieron relación tras el 2007.



El oficialismo dice que la acusación es “una barbaridad”y que ese contrato no prueba de que Zapata hubiera morado en ese inmueble.



El documento firmado entre Erick Iván Aliaga López, el propietario y el presidente Morales al que tuvo acceso este medio, señala que el 20 de enero de 2006, se suscribió un primer contrato de antícresis por $us 35.000. Posteriormente, el 16 de enero de 2008 suscriben una renovación, esta vez por $us 40.000. Mientras que en fecha 24 de febrero de 2013 “ambas partes suscribieron una escritura pública de renovación de contrato de anticrético, aumentando la suma a $us 48.000.



El 15 de enero de 2015, se resuelve el contrato y el anticresista procede a la devolución del dinero. A través del documento se hace también el levantamiento del gravamen.



El abogado de la expareja del presidente Evo Morales, Eduardo León, aseguró hoy que el jefe de Estado vivió con Gabriela Zapata hasta enero de este año, para lo cual respaldó su aseveración con un contrato de anticrético en el que figura la supuesta firma de Morales pero no así la de su exnovia.



El senador opositor Oscar Ortiz manifestó en la misma línea que “más allá de los temas privados, este documento refuerza la susceptibilidad que existe sobre una relación de convivencia que fue más allá de lo que el presidente Evo Morales reconoció y refuerza la posibilidad de un uso indebido de influencias”.



"Ahora le hemos preguntado a los abogados hasta cuándo vivió el señor Presidente (Evo Morales) con la señora Zapata", señaló León contrato en mano y sostuvo que esta sería la prueba material de que sí había contacto entre Morales y Zapata después de 2007.



Su colega William Sánchez Peña fue más cauto y manifestó por separado que su clienta le informó que el Presidente y ella vivieron juntos, pero evitó comentar si es que lo hicieron con el niño.



La presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, manifestó que “es una barbaridad, aquí dónde aparece la señora Zapata, qué prueba es ésta de que ella recibió, vivió en ese departamento. Qué responde la señora Zapata cuando la comisión le preguntó sobre este edificio Manantial (que la Comisión legislativa de CAMC le realizó cuando la visitaron en la cárcel). Ella dice que no, que nunca sostuvo reunión alguna en ese edificio. Entonces, ¿prueba de qué es esto?: de nada. Tanto el Presidente como cualquier ciudadano, tiene el derecho de hacer un alquiler o contrato de este tipo. Usted no encotrará en el centro o las zonas aledañas un anticrético de tan bajo costo, están muy por encima”.



Sobre la pregunta que realizó la comisión a Zapata en la cárcel de Miraflores cuando la visitaron, Ortiz manifestó que “ella afirmó no haber tenido reuniones sobre contratos en ese lugar, en realidad lo que nosotros tenemos es que lugar (el departamento del anticrético) donde ella había vivido mientras mantenía la relación de pareja con el presidente Evo Morales”.