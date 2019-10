Quintana insiste en regular a los medios

Blanco de cuestionamientos tras ser sindicado por Gabriela Zapata, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, sostuvo ayer que él comparte el criterio de regular a los medios de comunicación a través de una ley, “para que no se tomen la libertad” de convertirse en partidos políticos que ‘desestabilizan’ junto con la oposición.



La postura de Quintana va en sentido contrario del tono del titular del Senado, José Alberto Gonzales, quien aseguró el sábado que no existe ninguna propuesta para modificar la Ley de Imprenta o trabajar en otra norma.



Según Quintana, es “el ciudadano” el que está planteando la necesidad de una Ley de Regulación de Medios, y no el Gobierno. Pero precisó: “Compartimos, por supuesto, la necesidad de regular a los medios para que no se tomen la libertad de usar la mentira como verdad”. Se quejó de que no le dan el derecho a réplica