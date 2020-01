Vania López cambia las curvas por los músculos

Una nuevo modelo se suma a la locura fitness. Vania López cambió las curvas que la llevaron a ganar títulos de belleza por los marcados músculos que ya le valieron primeros lugares en campeonatos departamentales.

La reina del Carnaval de Montero 2013 también fue soberana de comparsas y del Cub Deportivo Guabirá. Ahora, este nuevo reto en su vida la hizo renunciar a sus antiguos hábitos.

"Cambié por completo. Antes solo hacía ejercicio, pero no me preocupaba la alimentación. Hoy como 5 veces al día, no me desvelo y los fines de semana son solo para descansar", expresó.

La modelo contó que entrena una hora diariamente. "No descanso más de un minuto por ejercicio. Durante la semana, tres días me dedico a ejercicios de piernas y dos, de torso. Cuando trabajo glúteos hago 10 tijeras por pierna y acompaño con 20 sentadillas", reveló.

Su esfuerzo le dio el primer lugar en la categoría Bikini fitness del Campeonato de Novatos, en Montero, y también ganó el departamental en la misma categoría.