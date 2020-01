Usain Bolt va a su nuevo trabajo en un auto de oro

Para un atleta de oro, un auto de oro. Parece ser esa la máxima de la empresa automotriz Nissan que hizo que le regalará al atleta más veloz del mundo, Usain Bolt, un GT-R dorado tan ostentoso como su nuevo estilo de vida.



Fue el mismo Bolt el encargado de anunciarlo al mundo, mediante la red social Instagram. Allí escribió que decidió ir en su nuevo juguete a su nueva fuente de trabajo en la empresa de telecomunicaciones Digicel, donde ha sido nombrado "director de la velocidad" . ,

First Day on the Job #CSO Una foto publicada por Usain St.Leo Bolt (@usainbolt) el 13 de Sep de 2016 a la(s) 9:39 PDT

En una de las dos fotos que colgó en Instagram se lo ve posando junto a al GT-R dorado y al lado el siguiente texto: "First Day on the Job" (Primer día en el trabajo). El auto cuenta con 565 Caballos de fuerza y un motor V6 biturbo de 3,8 litros y 24 válvulas.



El jamaiquino ha cosechado nueve medallas de oro en los tres Juegos Olímpicos en los que ha participado.