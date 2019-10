Evo dice que Mesa perdió vocería del Silala debido a Samuel Doria Medina

"Creo que Doria Medina le perjudica a Carlos Mesa", manifestó el presidente Evo Morales al ser consultado sobre por qué no designó al expresidente como también vocero en la demanda por las aguas del Silala que interpuso Chile.



El mandatario, en entrevista con Aby Ayala, contó que "para mí todos son voceros, los expresidentes, excancilleres, aunque siempre uno requiere cierto movimiento, entiendo perfectamente, pero también quería ser vocero del Silala (Mesa) y ¿por qué no designé? Porque Doria Medina estaba proponiendo como candidato".



Además dijo que "inicialmente pensé dar tareas a cada expresidente, Tuto que vaya a hacer campaña a Estados Unidos, Inglaterra o Canadá. Quería delegar a Jaime Paz Zamora a Europa y a Carlos Mesa se ha pensado en América Latina para hacer campaña, no es vocero, nada, todo es una responsabilidad".



Sin embargo, ante esa posibilidad, el Gabinete de ministros le dijo no, razón que Morales entendió. En el caso de la causa marítima, las exautoridades nacionales tienen un rol especial, realizando viajes para la entrega del "Libro del Mar".



Mesa vivió varias polémicas con el Gobierno, luego de decir que votaría "No" en el referendo sobre la reelección de Morales. Ahora presentará el libro "La historia del Mar Boliviano", mientras que es notoria la reducción de viajes internacionales para socializar la causa boliviana.