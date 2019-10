Carniceros y polleros se alían para evitar pago impositivo

Los caminos entre el Gobierno y los carniceros cada vez están más separados. Mientras el primero se afana por hacer que paguen sus impuestos los segundos, estos logran alianzas para buscar por todos los medios revertir la exigencia.



Desde el lunes, según informó la dirigencia, unos 6.000 comercializadores de carne de res, pollo y de chancho de La Paz, se unirán en un paro de 48 horas, para desabastecer los mercados.

La medida se tomó el jueves en un ampliado y no se descarta que las federaciones departamentales se unan.



La alianza se realiza luego de un análisis que según Julián Mamani, secretario ejecutivo de la Federación de Carniceros de La Paz, los sectores se verán directamente afectados con el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), que los regulará en el Régimen General.



“Al vender una canastilla de pollo (15 unidades) ya estaríamos en el Régimen General porque su precio es de Bs 480. Si fuera de Bs 370 seguiríamos en el Simplificado. El SIN dice que no estamos afectados, pero haciendo números, todos vamos a entrar de canto”, declaró.



Mientras tanto, el fisco emite spots televisivos y cuñas radiales exponiendo su posición. “Caseritas, estén tranquilas, el SIN sabe que ustedes cumplen con sus obligaciones.



No se dejen engañar con los grandes internadores. Ellos ganan mucho dinero y no pagan impuestos. Están cuidando sus ganancias millonarias”, dicen en los medios, para que la población logre diferenciar entre quienes ganan más de Bs 6.000 por cada res y los detallistas de los mercados.



Resguardo policial

La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) ya distribuyó más de 70 toneladas (t) de carne en varios puntos del país para abastecer el mercado interno.



El gerente de la entidad estatal, Avelino Flores indicó que los detallistas y los sectores aliados que se suman al paro, no tienen razón y que son solo algunos dirigentes los que promueven el paro.



“Los mercados que estén dispuestos a vender carne que nosotros traigamos, se les va a dar todo el resguardo policial para que puedan comercializar normalmente. Coordinaremos con el Ministerio de Gobierno para garantizar que les den resguardo en los mercados. Traeremos la cantidad suficiente”, explicó Flores