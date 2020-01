Lanzan el tráiler del filme de Daniel Radcliffe

El primer tráiler de Jungle, película dirigida por el australiano, Greg Mclean, y protagonizada por el actor Daniel Radcliffe, fue difundido en las redes sociales.

El filme está basado en la historia de supervivencia de Yossi Ghinsberg, en la Amazonia boliviana. El israelita se perdió por tres semanas en la selva del parque Madidi en 1981 y pasó por muchos problemas para lograr sobrevivir. Gracias a esa increíble experiencia escribió el libro Jungle, que fue publicado en 1993. Mclean decidió recrear la historia del libro y llevarla a la pantalla grande. El rodaje de la película fue hecho en Colombia y Australia.

El 2016 fue la última vez que Ghinsberg llegó al país y visitó el parque Madidi, además de Rurrenabaque y la localidad San José de Uchupiamonas.

Además del actor que inmortalizó a Harry Potter, el elenco está compuesto por Alex Russell (Unbroken), Joel Jackson (Not the boy next door) y Thomas Krestchmann (Avengers, Age of Ultron).