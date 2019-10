El Gobierno no ve riesgos de ruptura con la COB

Entre risas, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que el plazo de 15 días establecido por la Central Obrera Boliviana (COB) no es para el Órgano Ejecutivo sino para sus dirigentes. La autoridad considera que la organización sindical al Gobierno porque "eso está garantizado".



"No va a salir, estoy seguro que no va a salir (del Gobierno), eso está garantizado, la articulación orgánica de las bases sociales del movimiento popular con el proceso de cambio está marcada por las raíces profundas de este proceso. Si algunos dirigentes pretenden que salga van a fracasar en ese intento", manifestó Romero.



En juicio de Romero, "los dirigentes que pesaban romper políticamente con el Gobierno están equivocados, están a tiempo de reflexionar", porque, desde su punto de vista, es "un problema de 180 extrabajadores, aislado y no estructural. Hay que dimensionarlo en ese sentido", puntualizó el ministro.



El lunes, la COB decidió darle al Gobierno un plazo de 15 días para que resuelva el conflicto de Enatex. La entidad busca que 180 trabajadores que fueron despedidos de Enatex sean contratados en Senatex bajo la protección de la Ley General del Trabajo, es decir, con beneficios sociales. El Gobierno ofrece contratos eventuales.



En criterio de Romero, "algunos dirigentes pierden de vista el objetivo estratégico, es lógico que en algún momento sus bases los van a poner en órbita", sentenció.