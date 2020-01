Matt Damon confirma que George Clooney será papá

La estrella de cine George Clooney y su esposa, la abogada especializada en derechos humanos, Amal Clooney, serán padres de gemelos en junio, según confirmó Matt Damon en una entrevista con ET Canadá.

“Estaba trabajando con él el pasado otoño y me agarró en el set de rodaje y me lo dijo. Casi empiezo a llorar. Estaba muy feliz por él. Le pregunté que de cuánto estaba ella, y me dijo que de ocho semanas”, afirmó el intérprete de Misión Rescate.

"¿Estás loco? ¡No se lo cuentes a nadie más! ¿No conoces la regla de las 12 semanas?", contó Damon que le dijo a Clooney respecto a los primeros tres meses más delicados en todo embarazo. El oscarizado actor continuó: "Por supuesto, no se la sabía. Cuatro semanas más tarde le pregunté si todo iba bien, y me dijo que sí, que estaban bien".

La esposa del actor comunicó la noticia a sus familiares de una manera muy discreta, y ella y Clooney se encuentran "muy felices", aseguró a la revista People una fuente cercana a la pareja.