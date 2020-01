Wilster, con equipo B en Montero

El técnico de Wilstermann, Roberto Mosquera, alista dos equipos. Uno para el duelo ante Guabirá el 21 de mayo en Montero (15:00) por el torneo local y otro para visitar a Peñarol de Uruguay tres días después por la Copa Libertadores. Ante los charrúas jugarán los titulares, mientras que frente a los norteños apostará a un combinado alterno.



"La cercanía del partido hace que no pueda jugar con los titulares (en Montero), porque no es que le demos más importancia a la Copa, sino que la trascendencia es diferente. Pasar a segunda ronda no es salvar el año... pero cuántas veces más lo tendremos tan cerca, por eso hace que reserve a algunos jugadores para el partido ante Peñarol", dijo Mosquera.



"Hemos trabajado para armar una defensa para Guabirá y otra para Peñarol, porque después de Guabirá no habrá el tiempo para poder entrenar. Vamos a tener un viaje largo a Buenos Aires y de ahí a Montevideo. Después solo tendremos un día para confirmar cómo nos vamos a defender y atacar ante Peñarol", explicó Mosquera.



Ante Guabirá no podrá jugar el marcador central brasileño Alex da Silva, que seguro hará dupla con Edward Zenteno ante Peñarol, porque fue expulsado en el campeonato local. Su puesto podría ser ocupado por Jorge Cuéllar o David Díaz, quienes según el estratega mejoraron su rendimiento en los últimos cotejos.



Además para el cotejo en Montero no puede ser tomado en cuenta el delantero Franco Olego, por expulsión, pero sí para el partido en Uruguay. El jugador ya está habilitado, luego de cumplir los tres encuentros que se le impuso por su expulsión en Brasil, ante Palmeiras.



El sábado Wilstermann viajará a Santa Cruz con un grupo bastante numeroso, pero no todos viajarán a Uruguay. El estratega informó que unos siete jugadores, que enfrentarán a Guabirá, el lunes retornarán a Cochabamba.

Se juega la clasificación

El equipo boliviano marcha segundo en el grupo 5 de la Libertadores. Ante Peñarol (3) se jugará su clasificación a la segunda fase. Lidera el grupo Palmeiras (10). En tercer lugar se ubica Atlético Tucumán, de Argentina (7).