Inició juicio que decidirá si Ledd Zeppelin plagió 'Stairway to Heaven'

Jimmy Page y Robert Plant, integrantes del legendario grupo británico de rock Led Zeppelin, comparecieron el martes ante una corte para defender su emblemático tema "Stairway to Heaven" de acusaciones de plagio.



Los dos músicos llegaron a la corte federal de Los Angeles, en Calofirnia (oeste), donde los esperaba una multitud de periodistas. Antes de iniciarse la audiencia, un jurado fue seleccionado para fallar en el caso.



Spirit, una banda psicodélica de Los Ángeles que nunca logró alcanzar la fama, alega que el famoso solo de guitarra con que comienza "Stairway to Heaven" está tomado de su tema instrumental "Taurus", de 1968, lanzado tres años antes de la archiconocida canción.



El guitarrista de Spirit, Randy Wolfe -conocido como Randy California-, nunca presentó una demanda por el supuesto plagio antes de morir en 1997, pero sí lo hizo Michael Skidmore, quien gestiona su patrimonio.



"Si escuchan las dos canciones, podrán hacer su propio juicio. Es un verdadero... Diría que es una estafa", había declarado Randy California en una revista justo antes de morir, según las afirmaciones presentadas en la demanda.



"Y los tipos ganaron millones de dólares con esto y jamás han dicho "gracias" o "¿podemos pagarles?" Es un punto un poco doloroso para mí", agregó en ese momento.



La demanda, realizada en Pensilvania, además recuerda que Led Zeppelin fue acusada varias veces de plagio. Spirit adjuntó una lista de 16 canciones que fueron objeto de litigio, entre los que destacan éxitos como "Whole Lotta Love" y "Babe I"m Gonna Leave You".



Tras dos años de procedimientos judiciales, un juez federal estimó que había suficientes elementos para llevar adelante un proceso con jurado en Los Angeles.



En la parte de arriba puede escuchar la canción de Led Zeppelin "Stairway to Heaven" y aquí abajo "Taurus" de Spirit: ,