En 9 centros vacunan y dan el carné de la fiebre amarilla

Ante la gran demanda de dosis y del carné internacional de vacunación contra la fiebre amarilla, la Gobernación de Santa Cruz decidió habilitar nueve centros de salud en distintos puntos de la ciudad para la vacunación contra dicha enfermedad y para la emisión del certificado internacional, documento que, según instructiva del Ministerio de Salud, debe portar toda persona que quiera ingresar o salir del país.



La medida es en respuesta a la alerta internacional por el rebrote de la enfermedad en países de la región y ante el primer caso positivo en Bolivia después de diez años, reportado en el municipio paceño de Caranavi.



El secretario de Salud de la Gobernación, Óscar Urenda, comunicó que para facilitar la obtención del documento desde hoy se lo podrá tramitar no solo en la Gobernación, sino también en nueve centros de salud, que además están siendo habilitados para la vacunación. Los establecimientos son: 18 de Marzo, El Pajonal, Elvira Wünderlich, Santa Rosita, Los Olivos, Hamacas, Santa Isabel y las gerencias de red de salud sur y centro.



La decisión fue tomada ante la gran cantidad de personas que llegaron ayer hasta la Gobernación para obtener el documento, generando aglomeraciones. Ayer también se vieron largas filas de gente en busca de dosis en los centros de salud, algo que no se veía hace mucho tiempo. “Ayer (lunes) vacunamos unas 200 personas y hasta ahora (media mañana de ayer) ya vamos 90. Antes eran contadas las personas que solicitaban la vacuna”, informó la enfermera Roxana Chávez, del Elvira Wünderlich, uno de los establecimientos que registró alta demanda de dosis.

No hay riesgo de epidemia

Urenda pidió a la población no alarmarse, al indicar que no hay riesgo de epidemia en Bolivia, considerando que la mayoría de la población está inmunizada, ya que la vacuna está inmersa en el esquema regular. Solo en Santa Cruz, en los últimos 20 años, tres millones de personas han recibido la vacuna, dijo Urenda. Sin embargo, agregó que debido a la alerta internacional se ha reforzado la vigilancia epidemiológica.



Roberto Tórrez, gerente de la Unidad de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), informó de que se tiene activado permanentemente un sistema de vigilancia en el aeropuerto Viru Viru, con enfermeras y especialistas de la Unidad Aeroportuaria Médica con el fin de detectar y aislar a las personas que presenten cuadros febriles. Allí también hay un puesto de vacunación para las personas que requieran la dosis.

Grupos de riesgo

Tórrez precisó que la vacuna es para los niños, cumplido un año, y para las personas que no tengan la vacuna o no cuenten con la constancia de vacunación y que deban viajar al exterior o a zonas selváticas del país. Quienes tengan el carné internacional vencido, que tiene validez de 10 años, solo deben renovar el documento. El costo del certificado internacional es de Bs 60 (si paga en el Banco Unión) y Bs 61 (en ventanilla de la Gobernación)