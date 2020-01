Marco Antelo se queda sin redes sociales y tarjeta de crédito por hackers

Hace seis días hackearon las cuentas de las redes sociales de Marco Antelo, por eso el esposo de Anabel Angus está en campaña para recuperar su mail, sus cuentas en Facebook de figura pública y la de Anabel Angus Moda y la de Instagram.

"No pierdo la fe, pero hasta el momento no he logrado recuperar nada. Mi tarjeta de crédito estaba vinculada a Facebook y tuve que bloquearla. La página de Anabel Angus Moda era una herramienta de trabajo, así que el perjuicio es muy grande. Ahora estamos usando la de ella para nuestro negocio de ropa", comentó.

Para recuperar sus cuentas (suman más de 600.000 mil seguidores), Marco sigue los procesos estándares de Facebook y también habló con expertos en vulneración de cuentas en redes sociales y le dieron que el hackeo tuvo que ser premeditado porque sus plataformas eran seguras.

El ataque

El miércoles 15 hackearon el mail de Marco, desde el cual lograron ingresar a su cuenta de Facebook, cambiaron sus correos asociados, sus preguntas de seguridad y sus números de teléfono, y por si fuera poco, añadieron una verificación de dos pasos con un generador de códigos externo.

Luego atacaron su Instagram, cambiaron también su correo vinculado y números de teléfono, eliminaron sus fotos y cambiaron el nombre de usuario.

"Honestamente no sé cuál es la intención de esta persona", expresa sobre los motivos que pudieron mover al 'hacker'.

Y comparte la lección aprendida. "Tengan una contraseña fuerte y verificación de dos pasos. En Facebook elijan contactos de confianza a los que en cualquier inconveniente Facebook le envíe un código para que puedan verificar su identidad", aconseja para evitar estos ataques.