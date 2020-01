Campeón chino se enfrenta a la inteligencia artificial de Google

El campeón chino de Go, Ke Jie, se enfrentará casi con toda seguridad al programa informático AlphaGo, creado por Google, antes de finales de año, se informó hoy.



El anuncio fue realizado el sábado por el secretario general de la Federación Internacional de Go Aficionado, Yang Junan, durante el campeonato mundial, que se celebra en Wuxi (China), según informaron medios chinos.



Yang dijo que la Asociación de Go de China ha estado en contacto con Google y para realizar los preparativos para el duelo con Ke, quien a sus 19 años se ha convertido en una revelación internacional de este juego.



AlphaGo se hizo famoso en marzo pasado tras derrotar 4-1 en cinco partidas al surcoreano Lee Se-dol, 18 veces campeón mundial.



Se calcula que el duelo entre AlphaGo y Lee Se-dol fue seguido por más de 100 millones de aficionados en todo el planeta, de los que más de la mitad lo vieron desde China, transmitido por las principales plataformas de internet locales.



El go, llamado "weiqi" por los chinos, nació hace unos 2.500 años y para muchos expertos dominarlo requiere una capacidad mental mayor que el ajedrez, pese a su aparente sencillez (todas las fichas tienen el mismo valor y no se mueven una vez depositadas en el tablero).