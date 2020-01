¡Más vale sola...! Kylie Jenner acaba con Tyga

Tras año y medio de noviazgo, Kylie Jenner habría cortado con el rapero y los primeros rumores señalan que una de las razones es que él es muy irresponsable con el dinero.“Kylie ha terminado su relación con Tyga, por lo menos por ahora. Ella cambia de opinión como cambia de ropa interior y él tiene el hábito de siempre conseguir escabullirse de nuevo en su cama de alguna manera,” reveló una fuente muy cercana al portal HollywoodLife.com.“Sentía que no iba a ninguno lado y luego de este tiempo, Tyga todavía no le había dado un anillo. Ella no está con nadie, y no cree que él la haya engañado, pero está segura de que puede conseguirse un novio más hot, y ante todo, más millonario,” citó la misma fuente.