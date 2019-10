Facebook, líder mundial en redes sociales

Facebook, con 1.591 millones de usuarios en todo el mundo, mantiene el liderazgo de las redes sociales, según el sexto mapa elaborado por la organización del Congreso Iberoamericano de Redes Sociales (iRedes), que presentó este lunes su coordinadora, Cristina Pérez Villegas.



El mapa reúne a todas las redes sociales del mundo que tienen más de 10.000 usuarios organizadas por temáticas y donde destaca Facebook como "la más numerosa y que más ha crecido" en 2015, explicó Pérez Villegas en una rueda de prensa.



La coordinadora de iRedes detalló que le siguen la red social china Qzone y YouTube, con mil millones de cuentas activas; Instagram, que es líder en fotografía con 400 millones de usuarios, y Twitter, con 320 millones, "a pesar de que su crecimiento no ha sido el esperado" en el último año.



Como novedad, el mapa iRedes de este año incluye también las principales plataformas de generación de ideas, peticiones sociales y campañas activistas como las estadounidenses Causes, con 186 millones de cuentas activas, y Change.org, que tiene 130 millones, y a mucha distancia la española ideas4All con 140.000 usuarios.



Dentro de la organización temática, Pérez Villegas indicó que las redes sociales se han convertido en "herramientas digitales fundamentales" para conocer nuevas personas y el mapa recoge los 200 millones de usuarios de Badoo o los 50 de Tinder en todo el mundo.



El autor del mapa iRedes es Rafel Höhr, editor gráfico de Prodigioso Volcán, quien ha trabajado en medios como The Sunday Times, El País y El Mundo.



El mapa iRedes se presentó este lunes en el Ayuntamiento de Burgos, patrocinador del congreso internacional junto a BBVA y Telefónica.



El VI Congreso Iberoamericano de Redes Sociales se celebrará en Burgos el 3 y 4 de marzo con 43 ponentes, varios diálogos y charlas sobre comunicación, mercadotecnia, publicidad y redes sociales Además, incluirá mesas redondas sobre comunicación política y cuatro talleres especializados sobre monetización en redes sociales, creación de podcast, innovación y generación de ideas o videoconferencias.



La conferencia inaugural correrá a cargo de Goyo Panadero, socio y director general en España y Portugal de Llorente y Cuenca, y Adolfo Corujo, director general corporativo de Talento, Organización e Innovación de la misma compañía quienes disertarán sobre "La (r)evolución de la comunicación".