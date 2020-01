Joven muere aplastado por losas de mármol en accidente laboral

Giovanni Pantoja Valverde (18) perdió la vida ayer, alrededor de las 17:00, cuando un se vino abajo la carga de losas de mármol de un camión el cual ayudaba a cargar con otros dos obreros que quedaron heridos.

El hecho se registró en una de las pequeñas empresas comercializadoras de piedra laja y mármol situada en el cuarto anillo y radial 19, donde un camión, tipo grúa, era cargado con este material de construcción.

Con tan mala suerte la pila de mármol se vino abajo hallando desprevenido a Pantoja que murió aplastado casi instantáneamente, tanto en la cabeza como en la mayor parte del cuerpo. Sus colegas salvaron milagrosamente, solo tienen golpes y fracturas en las piernas, por ello fueron llevados a un hospital.

La familia del infortunado es de escasos recursos, no tiene dinero para pagar el entierro y no saben a dónde acudir porque el contratista de l carga no aparece; aunque el chofer el motorizado, D.M.V. fue detenido por Tránsito para que preste su declaración.

El conductor deslinda responsabilidad, aduciendo que no conocía al joven fallecido y el que debe correr con los gastos es el dueño del vehículo. Con este caso se reportaron hasta ayer seis hechos de accidentes ocurridos en fuentes de trabajo, entre los que se cuentan la caída de un andamio de un albañil en el campus universitario el cual quedó gravemente herido, y el fallecimiento de un hombre de 62 años en una empresa del Parque Industrial.