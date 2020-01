Santos y FARC darán una histórica noticia de paz

El presidente Juan Manuel Santos espera darle la noche de este miércoles a Colombia "una noticia histórica", mientras las delegaciones del gobierno y la guerrilla FARC ultiman un acuerdo para poner fin a más de medio siglo de conflicto armado.



"Hoy espero darle una noticia histórica, muy importante al país", dijo Santos, cuyo gobierno negocia desde hace casi cuatro años en Cuba la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), principal guerrilla del país.



"Esto que ustedes están haciendo imaginando a nuestro país en paz, pintando a nuestro país en paz, coincide con un día muy especial. Aquí está mi señora terminado los bordes de la palabra paz, dándole los últimos retoques. Eso es exactamente lo que están haciendo nuestros negociadores en este momento en La Habana, dándole los últimos retoques (al acuerdo final)", dijo en el lanzamiento del concurso "Pinta una Colombia de Paz", en la presidencial Casa de Nariño junto a la primera dama, María Clemencia Rodríguez.



El Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC dieron ayer por concluidas las negociaciones para lograr un acuerdo de paz después de cuatro años de conversaciones, según fuentes conocedoras de las mismas. El grueso del pacto ya está cerrado y al texto definitivo solo le faltan por resolver algunos aspectos técnicos. El anuncio oficial hoy desde La Habana, según han informado desde el Alto Comisionado para la Paz.



Santos, artífice de los diálogos que tienen lugar en La Habana, con Cuba y Noruega como garantes, y Chile y Venezuela como acompañantes, dijo que confía en que el acuerdo "quede bien pintado, bien diseñado" por Humberto de la Calle, jefe negociador, y el resto del equipo, "porque es para el futuro de Colombia".



El presidente llamó a la reconciliación y al respeto de las diferencias "después de tanto tiempo de guerra".



Las delegaciones de paz preparan un anuncio conjunto para la noche de este miércoles que en principio debería ser el del buen término de las negociaciones iniciadas en noviembre de 2012 en La Habana



Las FARC y el gobierno prevén informar que alcanzaron un acuerdo final sobre los seis puntos de la agenda, pero todavía es incierto cuándo y dónde será la firma de la paz entre el presidente Santos y Timoleón Jiménez (Timochenko), jefe máximo de la guerrilla.



Este miércoles "se trabajará en la redacción de un anuncio en torno al cierre de las negociaciones. Quedan por revisar asuntos técnicos", afirmó bajo reserva un miembro del equipo negociador de las FARC.

En similar sentido, se refirió, también bajo confidencialidad, la delegación de paz del gobierno.



El conflicto armado colombiano, en el que en más de cinco décadas han participado guerrillas de izquierda, grupos paramilitares de derecha y fuerzas estatales, ha dejado al menos 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados.



Se ultiman detalles



Los negociadores del Gobierno, apremiados por el presidente, Juan Manuel Santos, ultimaban en La Habana desde hace una semana los detalles del acuerdo final. Después de jornadas maratonianas de hasta 18 horas, todos los aspectos sustanciales quedaron este martes finiquitados. Solo restan algunos técnicos, la mayoría relacionados con la redacción del texto.



"El día se acerca", tuitearon a última hora de la tarde desde sendas cuentas de Twitter el Alto Comisionado y las FARC, acompañando el mensaje de una foto en la que se mostraban ambas delegaciones sonrientes. Este hecho generó cierta confusión. Extraoficialmente, fuentes de ambos lados aseguraron que las negociaciones habían concluido. Sin embargo, al faltar algunos detalles, no se quisieron aventurar a afirmar de forma oficial que se trataba un acuerdo definitivo, por lo que instaban a esperar al anuncio del miércoles. En ningún caso, aseguraban, los flecos pendientes parecían poner en riesgo el acuerdo definitivo, según el diario El País de España.



La urgencia de Santos no era baladí. El presidente necesita tener el pacto definitivo para poder convocar el plebiscito que refrende los acuerdos. El Gobierno quiere que esta consulta no se demore más allá de la primera quincena de octubre y tratará de evitar que se solape con la reforma tributaria, es decir, con la subida de los impuestos a los colombianos, que se anunciará antes de que acabe el año.



Las FARC, por su parte, llevarán el acuerdo final a un congreso interno, lo que se conoce como Décima Conferencia, en la que las bases guerrilleras darán el visto bueno a lo negociado en La Habana desde 2012 y renunciarán al alzamiento armado para convertirse en un partido político.