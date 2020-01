Dos novelas y Yo me llamo se estrenan en Unitel

Está dicho. Yo me llamo retorna a Bolivia, pero poco o nada se sabe sobre este exitoso reality show. Unitel guardó bajo siete llaves todas las novedades y las irá soltando poco a poco desde este lunes 15 hasta cuando dure el nuevo ciclo.

¿Qué se sabe y qué no?

La hora está confirmada. Yo me llamo se difundirá a las 22:00, después de Josué y la tierra prometida, y se extenderá hasta las 23:30, de lunes a viernes.



El jurado estará compuesto por el comunicador Vladimir Bravo y la exmodelo Paula Unzueta. Si bien Unitel no ha lanzado el nombre de la tercera persona que calificará a los participantes, EL DEBER se enteró de que se trata de un conocido artista cruceño que tuvo gran éxito en los escenarios del país.



Se cree que entre el lunes 15 y el viernes 19 se emitirá el casting de Yo me llamo, y recién el lunes 22 Ronico Cuéllar y Grisel Quiroga aparecerán conduciendo el primer programa de una renovada temporada.

Las telenovelas

Unas historias acaban y otras llegan a la estación nacional. Sila, Valiente amor, El regreso de Lucas y El chema acabarán pronto, y dos telenovelas ya aparecen en los avances, la peruana De vuelta al barrio y Los milagros de Jesús, otra superproducción brasileña. Ninguna tiene fechas de estreno.