.. cara a cara

_Chile tiene el derecho de ejercer su soberanía y decidir quién entra o no a su territorio, o en qué condiciones lo hace. Sin embargo, no es un gesto de buena vecindad imponer visa y, más aún, negarla a funcionarios públicos de una nación con la que se convive todos los días, lado a lado. Peor gesto es retener y exigir en un aeropuerto a periodistas invitados al vuelo inaugural de una aerolínea que firmen un documento en el que se comprometen a no propagar doctrinas que alteren el orden social de Chile. Son periodistas y no terroristas los que integran una comitiva oficial de viajeros, por lo que resulta inadmisible un trato inamistoso y calificado de “humillante” por los colegas afectados por un incomprensible interrogatorio. Es cierto que algunos exabruptos y torpezas de ida y vuelta han empeorado la creciente confrontación bilateral. Sin embargo, no estamos en guerra, somos vecinos y lo aconsejable es recuperar la sensatez para una convivencia mínimamente aceptable.

_Todos queremos que la economía vuelva a recuperar este año los niveles de crecimiento de gestiones pasadas. Para conseguirlo, los públicos y privados deben unir esfuerzos, en tanto que los trabajadores deben asumir una posición constructiva y racional en sus exigencias. Si les va bien a las empresas estatales y privadas, también les irá bien a los obreros y al país. La negociación salarial es una primera prueba, como también lo es la discusión sobre los tipos de contratos y el preaviso. El doble aguinaldo es otro asunto que requiere responsabilidades compartidas. En este último punto, lo aconsejable es no disparar expectativas prematuras. Primero crezcamos y luego veamos de redistribuir la generación de riqueza. Si no se produce riqueza, no habrá qué repartir, más allá de las buenas intenciones.