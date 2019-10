70 turistas argentinos están atrapados en Potosí

El gobierno de Argentina, a través de algunas de sus instituciones en Bolivia, está diseñando un plan para evacuar a 70 turistas argentinos atrapados en Potosí debido a los bloqueos iniciados hace 10 días.



El paro total ha impedido que estas personas puedan salir de la ciudad y no se vislumbra una resolución temprana del conflicto.



El operativo, que está siendo aún analizado entre el consulado argentino en Villazón, la Embajada, la Cancillería y el ministerio de Defensa, contempla la posibilidad de enviar un avión Hércules al aeropuerto de Potosí, pese a que muchos turistas no podrían llegar fácilmente a él.



De concretarse este plan, serían llevados hasta San Salvador de Jujuy desde donde cada quién deberá regresar a su lugar de origen.



Juan Taccetti, cónsul argentino en Villazón relató al periódico La Nación que los bloqueos son intensos y están en varios puntos de la ciudad y el departamento. "Nadie tiene el control. Ni el Gobierno, ni la Policía, ni el Comité Cívico, ni los manifestantes”, comentó Taccetti a tiempo de asegurar que está haciendo todo lo posible para ayudar a sus paisanos.



"Es cierto que los manifestantes sólo son violentos con quienes andan en auto, y que la gente de allí se ha acostumbrado a moverse a pie para salir de la ciudad, pero las familias nos han contado que tienen niños, y hasta algunos mayores que no pueden caminar ni 300 metros", confesó el cónsul y aseguró que el gobierno boliviano y las autoridades locales de Potosí se han comprometido a colaborar.



Mientras tanto, los afectados -que están indignados por el aislamiento y la escasez de alimentos- esperan que en el encuentro de este miércoles entre Evo Morales y Cristina Fernández se pueda abordar el tema y llegar a una solución inmediata.



Francia pide no viajar a Potosí



La Cancillería de Francia emitió un comunicado a través de su portal en internet en el que pide a sus ciudadanos que estén con planes de viajar a Bolivia no transitar por Potosí debido a los conflictos sociales que aquejan al departamento desde hace 10 días.



"Debido a fuertes tensiones sociales, la ciudad de Potosí y su región están bloqueados actualmente. Recomendamos encarecidamente a los viajeros a evitar los viajes o el tránsito a través del área", señala el comunicado.

