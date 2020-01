Comisión da primer paso para reducir penas al aborto

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados dio un paso ayer para la aprobación de la ley que reduce las penas para el aborto. Aprobó por dos tercios, en su estación en detalle, el contenido del artículo 152 del proyecto de ley del Código del Sistema Penal, hecho que generó críticas en algunos sectores.

Víctor Hugo Valda, vocero de la Plataforma por la Vida y la Familia, dijo que es un atentado contra el derecho fundamental de los bolivianos, que es el derecho a la vida. “Hoy (por ayer) los asambleístas que aprobaron este artículo desoyeron la voz del 80% de los bolivianos que está en contra del aborto. Empeñaron su consciencia multinacionales abortistas”.

Valda adelantó que a partir de hoy la plataforma, a través de una iniciativa ciudadana, “mostrará cuáles son los diputados provida y los que son promuerte, para que la gente decida si es que los vuelven a elegir”.

En la otra vereda, y lejos de apoyar el tema, la activista María Galindo admitió que las integrantes de Mujeres Creando se sienten traicionadas. “Es un retroceso, nos engañaron. La redacción debió ser más corta y establecer que cualquier mujer tiene el derecho a la libertad de consciencia, de decidir si quiere llevar adelante o no, en las primeras 12 semanas de embarazo; eso es lo que conjuga perfectamente con una sentencia constitucional que indica que las muertes por aborto clandestino son graves y debe legislar en función de prevenirlo”.

La discusión que se generó después de leer el artículo fue corta. Sorprendió porque el diputado opositor Wilson Santamaría (UD) votó a favor del artículo. Su colega Samuel Cruz, suplente de la opositora Mayda Paz (PDC), pidió que se suspenda su tratamiento para que la norma sea más debatida en el país, propuesta que no se aceptó. Mientras, en otro hecho sorpresivo, el legislador del MAS Eleuterio Huallpa se manifestó en contra y fue el único oficialista que no la aprobó el artículo. Tras la sesión de la comisión, se excusó de hablar con los medios.



Sobre la propuesta del ministro de Justicia, Héctor Arce, de hacer un referéndum, la presidenta de la comisión, Susana Rivero, manifestó que los derechos no se someten a consulta alguna; además, hubo un debate y la ley se aprobará como está escrita. El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, señaló categóricamente que no están en los planes realizar ningún tipo de consulta al respecto.