Día clave para el caso dron en el Concejo local

El Gobierno municipal dará un informe hoy ante la Cámara de Diputados y ante el Concejo Municipal respecto de la auditoría y de las investigaciones que realizó sobre la adquisición supuestamente irregular de un dron para tareas de seguridad ciudadana.



La primera duda que debe despejar es el presunto sobreprecio, más de 3 millones de bolivianos, el cual fue rechazado por la Policía por no cumplir con las especificaciones técnicas.



Otra duda que hay es sobre el proceso de adquisición, pues han aparecido empresas presuntamente irregulares que ganaron el derecho para proveer el equipo.



Por el momento, se dio a conocer una lista de siete funcionarios y ex funcionarios sobre los cuales recae la culpa, estando a la cabeza el ex secretario de Defensa Ciudadana, José Canudas, y otros de bajo rango.



Una comisión de parlamentarios, a la cabeza del diputado Miguel Ángel Feeney hizo citar al alcalde Percy Fernández para que dé su informe en La Paz, la cual debió ser la semana pasada, pero éste no acudió.



La semana pasada se anunció que lo representará el secretario de Asuntos Jurídicos, José Negrete, lo hará ante el organismo deliberante, que es la instancia donde le compete hacerlo, por ello se invitó a los parlamentarios para que estén presentes.