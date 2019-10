Sigue la búsqueda de niña desaparecida tras vuelco de camión del Tipnis

Comunarios continúan con la búsqueda de la niña y de otros cuatro desaparecidos este domingo, a causa del vuelco de un camión tipo militar que cruzaba el río Sasama por la zona del Chapare el sábado.



"Aún no se han encontrado rastros de ningún cuerpo, pero los comunarios continúan buscando, esperemos que hasta la tarde ya se pueda tener algo de información", manifestó a EL DEBER Bernabé Noza, secretario de la dirigencia del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (Tipnis).



Un turbión arrastró el vehículo cuando cruzaba el río Sasama con el saldo de, al menos, una niña desaparecida, informó la delegada jurisdiccional de la Gobernación del Beni en el Tipnis, Gladis Nogales que viajaba en el camión.





"Salimos de Mercedes de Lojojota y partíamos a Santísima Trinidad; anoche a las 9 nos cogió un turbión grande, bueno, acá en la serranía crecen rápido los ríos, entonces en medio río nos cubrió el agua", relató Nogales a la agencia de noticias ABI, el sábado.

Junto a los tres funcionarios de la Gobernación del Beni, que viajaban para entregar equipos de radio, se encontraban comunarios de esa región, sumando en total 18 personas.



La funcionaria explicó que el motorizado no pudo cruzar el río y fue arrastrado por la fuerza del agua después de volcarlo. "El agua volcó la movilidad y salimos como pudimos, nos arrastró el agua, pero los que sabíamos nadar nos acercamos a la orilla, nos agarrábamos de los gajos", explicó.



Una niña de cinco años está desparecida, coincidieron Nogales y Noza, aunque se presume que hay otros desaparecidos porque los choferes en esa zona no acostumbran a registrar a los pasajeros.



Falta de información suma confusión



“No tenemos información de cuántos eran, ni cuántos lograron salir, solo nos confirmaron de una niña desaparecida, no sabemos aún si hay otras personas desaparecidas”, indicó a EL DEBER Bernabé Noza, secretario de la dirigencia del Tipnis



El dirigente comentó también, que entre los ocupantes rescatados se encontraban dirigentes del Tipnis del Beni, que traían radios para entregar a la comunidad.



"Las radios las encontramos recién, pero ya no nos sirven porque se mojaron totalmente, eran equipos que traían las dirigentes para la comunidad", agregó Noza.



Comunarios de la zona se encuentran movilizados desde la noche del viernes en las cercanías del río, buscando a posibles víctimas del accidente. Hasta el momento solo se han podido rescatar víveres y algunos accesorios que pertenecían a los pasajeros del camión.