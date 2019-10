Cuestionan cómo policías levantan cadáver en canal

La mañana de este jueves, la Policía realizó el levantamiento legal del cadáver de una persona de sexo masculino del canal internacional, antes de llegar a la avenida virgen de Cotoca. Sin embargo, en las redes sociales se ha disparado la polémica por la forma en que los agentes retiraron el cuerpo del lugar.



Como se puede ver en la fotografía, la Policía, en vez de bajar con una camilla hasta el canal de drenaje para retirar el cadáver, simplificó la labor y ató los pies del occiso con una cuerda y desde arriba empezaron a jalar, arrastrando el cadáver hasta la parte superior.





Ante esta situación el representante de la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz, Hernán Cabrera, repudió el actuar de la Policía por no respetar los procedimientos que existen para realizar esta labor. Dijo que esta acción vulnera los derechos y lastima la sensibilidad de la familia del difunto.



“Vamos a pedir a la Policía que se respeten los procedimientos legales para levantar un cuerpo, esta persona por más que esté muerta no debió ser levantada de esta forma por el respeto al difunto y a su familia. Se están vulnerando sus derechos”, indicó Cabrera.



Marco Escude, exrescatista del Grupo SAR-FAB, experto en recuperación de cuerpos, coincidió con el defensor del Pueblo y señaló que el procedimiento que hizo la Policía no solo está mal, sin que puede entorpecer las evidencias e indicios en el cuerpo, para la autopsia legal.



"Tendrian que haber empaquetado el cuerpo en una bolsa de óbito. O por último una sabana, colocarlo sobre una tabla espinal o camilla y así levantarlo", explicó.