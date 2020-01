Charlize Theron busca pareja en Tinder

¿La hermosa actriz Charlize Theron tiene problemas para encontrar al amor de su vida? Al parecer sí. La ganadora del Óscar confesó en el programa de Ellen DeGeneres que usa Tinder, una red social, para encontrar a su pareja ideal. Sin embargo, por ahora aún no ha conseguido al indicado.

La persona encargada de que Charlize se introduzca en el mundo de las citas virtuales fue su amiga Chelsea Handler.

Para Theron no es fácil usar esta aplicación, por eso Chelsea la ayudó con algunos trucos para ser experta en Tinder. "Ella me enseñó a enviar un mensaje a los chicos que me gustan y así empieza el coqueteo. Es algo un tanto incómodo porque no conoces a la otra persona y tienes que tratar de ser adorable diciendo cosas como: '¿Qué tal, sexy?'. Es todo muy vergonzoso”, expresó.

Para saber

Charlize Theron tuvo tres parejas conocidas: Stephan Jenkins, Stuart Townsend y Sean Penn. Ahora la actriz dedica su tiempo por completo a sus hijos adoptivos Jackson y August.